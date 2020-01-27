Войти
ТАСС

Российские научные приборы для миссии "ЭкзоМарс" успешно прошли испытания в Тулузе

129
0
0
Российско-европейский проект «ЭкзоМарс»
Российско-европейский проект «ЭкзоМарс».
Источник изображения: АО "НПО Лавочкина"

На десантной платформе "ЭкзоМарс" установлены 13 приборов, 11 из которых были разработаны в Институте космических исследований РАН

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские научные приборы, установленные на ровере и десантном модуле российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020", успешно прошли испытания в Тулузе. Об этом в пятницу сообщила телестудия Роскосмоса.

"Сейчас марсоход заканчивает свои автономные испытания, скоро будет установлен на десантный модуль для отправки на Байконур. Российские приборы без замечаний прошли испытания, все хорошо", - сказал заведующий лабораторией физических исследований поверхности планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель миссии "ЭкзоМарс" с российской стороны Даниил Родионов.

На десантной платформе "ЭкзоМарс" суммарно установлено 13 приборов - 11 из них были разработаны в ИКИ РАН, два были предоставлены Европейским космическим агентством. В течение марсианского года приборы будут изучать метеорологические параметры.

В частности, научной группой ИКИ РАН был разработан и создан прибор МДЛС - марсианский многоканальный диодно-лазерный спектрометр. Он предназначен для измерения химически-изотопного состава атмосферы на поверхности Марса с борта посадочной платформы.

На европейском ровере Rosalind Franklin также установлены российские научные приборы - инфракрасный и нейтронный спектрометры.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль-август 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
РС-20
Компании
ESA (ЕКА)
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Марс
Похожие новости
12.11.2019
"Роскосмос" заплатит за пуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом ExoMars-2020 1,1 млрд рублей
04.10.2019
Британия смягчила санкции в отношении России ради исследования Марса
02.09.2019
Окончательные испытания модулей миссии "ЭкзоМарс" начнутся в марте 2020 года
28.08.2019
ЕКА и Роскосмос обсудили соблюдение графика работ по "ЭкзоМарсу-2020"
31.07.2018
Сборка «ЭкзоМарса-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов