Российские научные приборы для миссии "ЭкзоМарс" успешно прошли испытания в Тулузе

На десантной платформе "ЭкзоМарс" установлены 13 приборов, 11 из которых были разработаны в Институте космических исследований РАН

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские научные приборы, установленные на ровере и десантном модуле российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020", успешно прошли испытания в Тулузе. Об этом в пятницу сообщила телестудия Роскосмоса.

"Сейчас марсоход заканчивает свои автономные испытания, скоро будет установлен на десантный модуль для отправки на Байконур. Российские приборы без замечаний прошли испытания, все хорошо", - сказал заведующий лабораторией физических исследований поверхности планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель миссии "ЭкзоМарс" с российской стороны Даниил Родионов.

На десантной платформе "ЭкзоМарс" суммарно установлено 13 приборов - 11 из них были разработаны в ИКИ РАН, два были предоставлены Европейским космическим агентством. В течение марсианского года приборы будут изучать метеорологические параметры.

В частности, научной группой ИКИ РАН был разработан и создан прибор МДЛС - марсианский многоканальный диодно-лазерный спектрометр. Он предназначен для измерения химически-изотопного состава атмосферы на поверхности Марса с борта посадочной платформы.

На европейском ровере Rosalind Franklin также установлены российские научные приборы - инфракрасный и нейтронный спектрометры.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль-август 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.