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Известия.ru

В «Роскосмосе» опровергли предложение экс-главе РКК «Энергия» должности уборщика

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Сергей Романов, ранее занимавший пост первого заместителя гендиректора РКК «Энергия», станет исполнительным директором, главным конструктором по пилотируемым системам по программе Международной космической станции (МКС). Об этом заявил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Совет директоров корпорации должен утвердить Романова в новой должности, цитирует Устименко ТАСС.

Представитель «Роскосмоса» подчеркнул, что сейчас в РКК «Энергия» идет разработка новой штатной структуры с учетом задач предприятия.

Ранее СМИ, ссылаясь на копию приказа гендиректора РКК Николая Севастьянова, сообщили, что Романову в связи с исключением прежней должности из штатного расписания предложено занять пост первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Если он его не устроит, ему будут предложены нижестоящие должности, вплоть до уборщика. Устименко заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Сергей Юрьевич Романов является техническим руководителем в составе госкомиссии по летным испытаниям пилотируемых систем и комплексов, которую возглавляет генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин», — отметил Устименко.

Романов работает на предприятии с 1980 года. В августе 2018 года он стал врио гендиректора после того, как свой пост покинул прежний глава РКК Владимир Солнцев. Наблюдательный совет «Роскосмоса» так и не утвердил его в этой должности, в январе его полномочия были приостановлены. В итоге руководителем стал Севастьянов, а Романов стал его замом.

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  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Севастьянов Николай
Проекты
МКС
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