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Известия.ru

США удвоили финансирование разработки гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США удвоили финансирование разработки гиперзвукового оружия. Об этом 24 января сообщило издание National Defense.

«Министерство почти в два раза увеличило инвестиции — почти на $5 млрд больше на финансовый 2020 год только на гиперзвуковое оружие в ближайшие пять лет. Наш бюджет-2021 будет еще значительнее», — сказал он.

Эспер добавил, что Пентагон ускоряет летные испытания и другие эксперименты в рамках разработки гиперзвукового оружия.

Ранее, 18 января, заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что американские разработки гиперзвукового оружия потерпели неудачу, и теперь США потребуются годы, чтобы восстановить свое лидерство в этой области.

24 декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация, когда ни у одной страны, кроме РФ, нет гиперзвукового оружия.

Путин напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и комплексы «Пересвет» уже представлены в войсках, началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард», согласно плану, выполняются работы над ракетами «Сармат» и «Циркон», а также крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник».

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