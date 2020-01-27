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Деловая газета "Взгляд"

ВВС США начали отрабатывать противодействие российским ударным вертолетам

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Источник изображения: U.S. Air Force/Airman 1st Class Jacob T. Stephens

Отдел по связям с общественностью ВВС США официально сообщил об учениях американских военных на авиабазе в штате Аризона, где были задействованы два российских боевых вертолета Ми-24.

Капитан ВВС США Курт Уоллин сообщил, что данный шаг был предпринят для изучения возможностей вертолетов Ми-24, которые могут быть применены против американских войск, сообщается на сайте The Aviationist.

По данным портала, во время учений, которые прошли в ноябре 2019 года, Ми-24 противостояли вертолеты HH-60G Pave Hawk.

Отмечается, что вертолет Ми-24 находится на вооружении около 48 стран, некоторые из которых являются потенциальными противниками американских сил, развернутых по всему миру.

Отметим, что у США имеются самолеты, имитирующие авиацию потенциального противника на учениях, так называемая эскадрилья "агрессора".

Для имитации "противника" в тренировочных боях американские военные даже перекрашивают свои самолеты в российский камуфляж. Именно таким образом истребитель F-16C был замаскирован под Су-57.

Также на учениях используются старые советские военные самолеты.



Анастасия Воробьева

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Страны
Россия
США
Продукция
Euro Hawk
F-16
SH-60
Ми-24
ПАК ФА
Проекты
Военные учения
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