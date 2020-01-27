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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны Украины остановило поставки БТР-4 в ВСУ из-за дефекта корпусов

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Бракованные бронекорпуса для изготовления украинских колесных бронетранспортеров БТР-4Е, поставленные на ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова" (ХКБМ) с ООО "Лозовский кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ)
Бракованные бронекорпуса для изготовления украинских колесных бронетранспортеров БТР-4Е, поставленные на ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова" (ХКБМ) с ООО "Лозовский кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ).
Источник изображения: Defense Express

Минобороны Украины перестало поставлять в армию бракованные корпуса для БТР-4, сообщила пресс-служба ведомства.

"С целью недопущения поставки в ВСУ некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е", – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

На корпусах БТР-4Е производства ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" в январе 2020 года специалисты нашли повреждение "упрочняющей наплавки" на сварных швах бортов, пояснили в минобороны.

Рабочая группа подтвердила повреждения на нескольких машинах. Члены группы вместе с представителями предприятий пытаются найти причины возникновения дефектов, проводят разработку мероприятий по недопущению возникновения дефектов, отметили в министерстве.

В пятницу глава украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что "Лозовский кузнечно-механический завод" передал минобороны Украины партию бракованных корпусов БТР-4 по завышенной цене.

В 2017 году данные боевые машины оказались в центре международного скандала, так как из поставленных в Ирак 88 единиц смогли завестись только 56, а тронуться с места – лишь 34.


Алексей Дегтярев

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Страны
Ирак
Украина
Продукция
БТР-4
Проекты
2020-й год
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