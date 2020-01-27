Назвавшему стрелочников «Роскосмоса» конструктору предложили должность уборщицы

Бывшему руководителю Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Сергею Романову, в январе 2019 года пониженному до первого замгендиректора, а ранее — назвавшему стрелочников госкорпорации, предложено занять еще более низкую должность, сообщает РИА Новости.

«Исключить из штатного расписания корпорации должность первого заместителя генерального директора — первого заместителя главного конструктора», — говорится в приказе гендиректора РКК Николая Севастьянова, на копию которого ссылается агентство.

Там же отмечается, что Романов может стать первым заместителем генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков, а если его не устроит такая позиция, может занять нижестоящие и нижеоплачиваемые должности, например, уборщика производственных и служебных помещений или подсобного рабочего второго разряда.

В декабре 2019 года Севастьянов, еще в 2006 году обещавший с 2020 года наладить промышленную добычу гелия-3 на Луне, назвал генконструктора пилотируемых программ «Роскосмоса» Евгения Микрина конкретным «виновником» космических провалов России.

В июле 2019 года два источника агентства в российской ракетно-космической отрасли сообщили, что летные испытания «Федерации» могут сдвинуть с 2022-го на 2025 год, а виновными в неудачах и задержках объявят прежнее руководство «Энергии» и «Роскосмоса».

В ноябре 2018 года Романов, занимая должность гендиректора РКК, виновным в затягивании реализации перспективных российских космических программ, например, создания космического корабля «Федерация» и подготовки к пуску к Международной космической станции (МКС) модуля «Наука», назвал прежнее руководство проектов, уже покинувшее место работы.