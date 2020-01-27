Мешают самолетам: военные США глушат GPS

Американские военные глушат GPS-сигнал в шести штатах

ВМС США в настоящее время ставят активные помехи системе GPS в шести американских штатах. Это происходит в рамках учений, которые, возможно, направлены против средств наведения управляемого оружия предполагаемых противников. При этом мероприятия сказываются на безопасности полетов гражданских судов.

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) выпустило летное уведомление на 16-24 января, предупреждающее гражданских и коммерческих пилотов на юго-востоке США, что «обращение к GPS в указанный период может привести к ненадежному или недоступному GPS-сигналу».

Подавление активно-шумовыми помехами системы глобального позиционирования GPS осуществляется средствами РЭБ с военно-морской базы Норфолк, штат Вирджиния. Мероприятие проходит в рамках крупных учений, которые в настоящее время проводятся американскими моряками у восточного побережья США, пишет портал The Aviationist.com.

Хорошей новостью для большинства людей на юго-востоке США является тот факт, что учения вряд ли нарушат работу гражданских и коммерческих наземных GPS приемников, таких как автомобильная навигация. При этом вероятно, что некоторые коммерческие и гражданские системы GPS, обеспечивающее воздушное движение и судоходство, будут затронуты.

«Если вы обнаружите, что организованные помехи GPS вызывают проблемы с безопасностью полета, вы можете сказать органу управления воздушным движением: «выключите передатчики помех», и региональный центр скажет военным, чтобы они сделали это», - сказал пилотам 14 января в прямом эфире исполнительный продюсер Ассоциации владельцев и пилотов американских авиалиний (AOPA) Уоррен Морнингстар.

В статье Military Times отмечается, что в начале февраля 2019 года 4-я авианосная ударная группа проводила аналогичные постановки активных помех системе GPS в том же районе.

При этом, согласно данным навигационного центра береговой охраны США,

федеральное правительство «должно проводить тесты GPS и учения, которые включают в том числе и помехи для приемников GPS».

Стоит отметить, что до 30 января будут выпущены дополнительные рекомендации по полетам гражданской авиации в районе учений по тестированию помехами системы GPS из Форт-Худ, штат Техас, испытательных полигонов Юма, Аризона, базы ВВС Кэннон, Нью-Мексико и Форт-Брэгг, Северная Каролина.

Как сообщил Дэвид Ченчотти из The Aviationist.com, в ходе таких учений военные США учатся серьезно ухудшать и блокировать сигналы GPS в еще больших масштабах.

Система глобального позиционирования обеспечивает передачу сигналов для систем управления воздушным движением США, таких как ADS-B - автоматическое зависимое наблюдение-вещание. Она представляет собой новую технологию, которая позволяет авиадиспетчерам видеть и контролировать воздушный трафик с большей точностью, чем когда-либо прежде.

ADS-B похожа на большую беспроводную сеть, состоящую из наземных станций, которые выступают в роли точек доступа (Wireless Access Points) и воздушных судов в роли клиентов (Clients). Воздушные суда сообщают свое местоположение через сеть и получают в ответ от наземных станций информацию. Компьютеры на земле объединяют всю информацию и предупреждают диспетчеров о возникающих проблемах.

Без GPS подобная система откровенно неработоспособна. В гражданском секторе, подчеркивает The Aviationist.com, GPS играет важную роль решительно во всем: от банковского дела до телекоммуникаций и прогнозирования погоды в дополнение к гражданским и коммерческим наземным транспортным средствам, таким как легковые автомобили и коммерческие наземные перевозки.

Система глобального позиционирования США обслуживается группировкой из 32 спутников на средних орбитах по шести разным орбитальным траекториям. Спутники находятся в постоянном движении, поэтому наземные и воздушные приемники GPS могут получать сигналы сразу от нескольких спутников для достижения большей точности позиционирования в трех измерениях.

«Если у вас есть фитнес-часы GPS, такие как Garmin, Suunto или другой марки, вы заметите, что чем больше спутниковых сигналов получает ваше устройство, тем более детальными, точными и постоянными становятся ваши данные», - отмечает издание The Aviationist.com.

Россия, Европейский союз и Китай также создают свои собственные спутниковые группировки глобальных систем позиционирования на околоземных орбитах, чтобы сохранить суверенный национальный контроль над такими ценными активами, как сигнал GPS.

Именно поэтому трудно однозначно сказать, в каких именно целях американцы ставят организованные помехи своей системе GPS. Возможно, таких задач несколько, пояснил «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Можно только предположить, что, к примеру, средства наведения управляемого оружия вероятного противника для США функционируют на частотах, близких к GPS, сказал собеседник издания. И ставя помехи неприятелю, американские моряки одновременно глушат и свою же систему GPS.

Кроме того, нельзя исключать, что это делается в рамках каких-то антитеррористических мероприятий, полагает военачальник.

Вполне возможно, что американцы проверяют устойчивость функционирования своей системы глобального позиционирования в условиях организованного радиопротиводействия со стороны вероятного противника, считает Запаренко.

«И, наконец, нельзя исключать, что подобные работы проводятся одновременно в рамках всех перечисленных мероприятий», - заключает генерал.

Отдел «Армия»