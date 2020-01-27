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Российская газета

Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

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Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Сотрудники органов внутренних дел, обеспечивающие охрану общественного порядка, и военнослужащие Росгвардии, проходящие службу в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, за сложность выполняемых задач будут получать ежемесячную надбавку в размере до 100 процентов оклада.

Соответствующие постановления правительства подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным. Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.

Принятые решения, ожидают в кабинете министров, способствуют повышению уровня социальной защищенности сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивающих общественный порядок.


Владимир Кузьмин

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