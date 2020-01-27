ОДКБ укрепляет коллективные силы

Члены объединенного штаба обсудили совместный план боевой подготовки

С 21 по 23 января в Объединённом штабе (ОШ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под общим руководством первого заместителя его начальника генерал-лейтенанта Хасана Калоева прошли консультации по рассмотрению проекта плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2021 год.

В мероприятии приняли участие представители военных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, секретариата и ОШ, а также Координационной службы Совета командующих пограничными войсками Содружества Независимых Государств.

Начальник ОШ, открывая заседание, отметил, что «основной целью консультаций является обсуждение предложений и замечаний, поступивших по проекту плана от оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, и доработка его содержания».

В ходе совещания с учетом предложений представителей военных ведомств государств-членов ОДКБ были обсуждены мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению. Согласованы сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки на 2021 год.

Согласованный проект документа ОШ ОДКБ направит на рассмотрение Постоянного совета организации для принятия решения о дальнейшем его направлении в государства – члены на внутригосударственное согласование.

Основными задачами совместной подготовки коллективных сил ОДКБ являются обеспечение эффективного взаимодействия органов управления, формирований сил и средств, повышение их оперативности в работе при подготовке и проведении совместных операций и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности, совершенствование форм и методов совместных действий и повышение готовности сил и средств организации к выполнению задач по предназначению.

Месяц назад в Санкт-Петербурге под председательством начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова прошло заседание Военного комитета (ВК) ОДКБ. В мероприятии приняли участие начальники генеральных штабов ВС союзных стран. Генерал Герасимов сообщил представителям прессы, что в ходе заседания были «намечены шаги по дальнейшему совершенствованию организации управления войсками ОДКБ в ходе подготовки и ведения совместных операций, их материально-технического обеспечения, а также порядка организации международных полетов военной авиации государств-членов».

По словам генерала, члены ВК подвели итоги совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство–2019», проведенного в октябре на территориях стран ОДКБ. Впервые в этом году в рамках этого мероприятия прошли учения войск материально-технического обеспечения стран ОДКБ «Эшелон-2019».

Участники заседания обсудили также вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной ответственности стран членов и подтвердили единое понимание характера этих угроз и необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»