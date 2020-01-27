В Палестине обсуждают поступок Путина, надевшего фуражку на голову гвардейца

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В сети обсуждается встреча президента России Владимира Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом. Напомним, что встреча состоялась накануне в Вифлееме. По словам Махмуда Аббаса, посещение Владимиром Путиным Палестины свидетельствует о поддержке и о том, что Москва прилагает усилия для разрешения многолетнего регионального конфликта, обсуждение которого давно вышло на международный уровень.

Внимание обратил на себя проход Владимира Путина мимо строя палестинских военнослужащих из роты почётного караула. Перед выходом президента России и лидера Палестины с головы одного из солдат слетела фуражка. Путин, увидев лежащий на полу головной убор, поднял фуражку и надел её на голову военнослужащего палестинской гвардии. Военнослужащий стоял не шелохнувшись.

После этого президент России с улыбкой поднял большой палец вверх и продолжил прохождение по ковровой дорожке.

Этот поступок Владимира Путина активно обсуждается в Палестине. Местные информационные источники пишут о том, что этим поступком президент России ещё более упрочил доверие и уважение со стороны местного населения.

Напомним, что перед визитом в Палестину президент России побывал в Израиле на церемонии, посвящённой 75-летию освобождения Красной Армией узников нацистского лагеря Освенцим.