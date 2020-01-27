США обновят главную ракету

ВМС США полностью модернизируют арсенал крылатых ракет Tomahawk.

- Все ракеты модификации Block IV будут модернизированы до новейшей версии Block V. Предыдущий вариант Block III снимут с вооружения. В 1999 году, когда разрабатывался Block IV, ожидалось, что эти ракеты прослужат как минимум лет 30. Но технологии развиваются быстрее, чем мы ожидаем, - рассказал USNI News представитель командования ВМС капитан Джон Ред.

Версия Block V еще не принята на вооружение. Она получит новые системы навигации и связи, а головку самонаведения адаптируют для более эффективного поражения движущихся целей. Первые пять "Томагавков" модернизируют до новейшей версии на предприятии Raytheon в Тусоне (Аризона). Одна ракета останется для тестирования на заводском полигоне, четыре передадут военным для испытаний в условиях, приближенных к боевым.

Крылатая ракета Tomahawk является основным ракетным вооружением ВМС США. Ее используют эсминцы, крейсеры и подводные лодки. Также существуют версии "Томагавков" сухопутного и авиационного базирования. Модификация для поражения целей на суше имеет дальность полета 1600 километров, противокорабельная версия - 700 км. С 1983 года выпущено более 7300 ракет. Ориентировочная стоимость одной ракеты 1,5 миллиона долларов.

Антон Валагин