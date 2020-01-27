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WarSpot

Marder не спешит на пенсию

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Источник изображения: warspot.ru

Marder послужит вместе с Puma. Вчера, 23 января, портал janes.com сообщил о том, что бундесвер заказал компании Rheinmetall работы по продлению срока службы БМП Marder.

В рамках контракта стоимостью €110 млн Rheinmetall поставит бундесверу 78 комплектов оборудования. Они предназначены для ремонта и модернизации 71 БМП Marder, что позволит улучшить возможности техники, а также продлить срок её службы. В частности, вместо двигателей мощностью 600 л.с. будут поставляться силовые установки на 750 л.с.

БМП Marder

Источник изображения: janes.com

Marder, разработанный для бундесвера в 60-е годы, был признан одной из лучших боевых машин пехоты в мире. Поэтому, когда в 1996 году Минобороны Германии объявило конкурс на разработку новой машины, инженерам пришлось сильно постараться, чтобы создать достойную замену «ветерану». На выполнение этой задачи у концернов Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall-Landsysteme ушло двадцать лет — именно столько времени понадобилось для создания боевой машины Puma и доведения её до полной боевой готовности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
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