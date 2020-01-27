Министр Чавушоглу: никто не может оспаривать вклад Турции в НАТО (Anadolu, Турция)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего выступления на экономическом форуме в Давосе раскрыл секрет, какой подход применяет Анкара в отношении России, и пояснил, почему С-400 не угрожают Западу. О важной роли Турции в НАТО, возможном членстве Грузии в Североатлантическом альянсе — читайте в статье.

"У нас есть законные озабоченности, - отметил министр Чавушоглу. - Мы боремся одновременно со многими террористическими организациями. Но, к сожалению, мы не встретили солидарности со стороны членов НАТО". Никто не может оспаривать вклад Турции в НАТО, подчеркнул министр.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) принял участие в работе сессии на тему "Будущее НАТО", состоявшейся в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, в Швейцарии.

Чавушоглу отметил, что НАТО является сильнейшей военной организацией. Некоторые скептики пытались убедить всех в том, что организация "умерла", но это не так, подчеркнул он.

Чавушоглу сказал, что между союзниками могут возникать разногласия, и в качестве примера обратил внимание на позицию США по распределению финансового бремени. "Нас тоже огорчают некоторые моменты, прежде всего в вопросе солидарности, - продолжил министр. - Сегодня мы пытаемся обеспечить адаптацию НАТО к новым реалиям, преодолеть трудности, с которыми наши общества сталкиваются. Озабоченности каждого союзника по НАТО оправданы. Наша задача - устранить эти опасения, в том числе стран Балтии и Польши. У нас тоже есть свои законные озабоченности. Мы боремся одновременно со многими террористическими организациями. Но, к сожалению, мы не встретили солидарности со стороны членов НАТО".

Турция работает с Россией по сирийскому и ливийскому вопросам, напомнил Чавушоглу, Турцию и Россию связывают торговые отношения, сотрудничество в сфере поставок природного газа.

"Никто не может оспаривать вклад Турции в НАТО"

Чавушоглу, подчеркнув, что Турция вносит серьезный вклад в миссии и бюджет НАТО, продолжил: "По вкладу в миссии и операции НАТО мы входим в первую пятерку стран-членов, по вкладу в бюджет НАТО - в первые восемь участников альянса. В Турции базируется много миссий НАТО, таких как командование Объединенных сухопутных войск НАТО в Измире. В 2021 году мы возглавим Объединенную оперативную группу повышенной готовности. В Стамбуле находятся силы быстрого развертывания НАТО. Кроме того, в Турции расположены передовые базы и радары для AWACS".

Чавушоглу отметил, что в отношении России Турция применяет двусторонний подход, предполагающий сдерживание и диалог.

Министр напомнил также о вкладе Турции в программы НАТО в Черном море и сказал: "Мы как вносим вклад в деятельность НАТО, так и пользуемся инструментами альянса. Однако сегодня системы С-400, которые мы были вынуждены купить у России, представляют собой основную трудность, стоящую перед нами".

"С-400 не будут представлять угрозу для НАТО"

По словам Чавушоглу, Турция, нуждающаяся в системах противовоздушной обороны из-за окружающих ее угроз, не смогла получить такие системы от своих союзников, в том числе США. "В последние 10 лет Турция особенно остро нуждается в системах противовоздушной обороны, однако наши союзники вывели комплексы ПВО, которые были развернуты на нашей границе. Италия оставила здесь системы SAMP-T, и за это мы им благодарны. Но и они в скором времени выведут комплексы. Останется только одна испанская батарея "Пэтриот"".

Комментируя беспокойство о несовместимости самолетов F-35 с системами С-400, глава турецкого МИД сказал, что Турция предложила создать рабочую группу для того, чтобы специалисты проанализировали эти предположения и сделали выводы.

"Мы позаботимся о том, чтобы С-400 не были интегрированы в систему НАТО, - отметил министр. - С-400 не будут представлять угрозу ни для системы НАТО, ни для наших союзников по альянсу".

"Нам нужна Грузия"

Чавушоглу также высказался в пользу расширения НАТО и приветствовал тот факт, что Северная Македония скоро будет принята в ряды альянса.

"Не могу понять, почему мы не приглашаем Грузию, - сказал Чавушоглу. - Нас, как члена НАТО, критикуют за сравнительно хорошие отношения с Россией, но наши западные друзья сами не соглашаются приглашать Грузию, якобы чтобы не провоцировать Россию. Мы нужны Грузии, а нам нужен такой союзник по НАТО, как Грузия".

Омер Тугрул Чам (Ömer Tuğrul Çam)