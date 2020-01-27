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Интерфакс-АВН

Вместо армии можно будет отслужить на "Почте России"

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Почта России
Почта России.
Источник изображения: bmpd

В России расширят перечень профессий альтернативной гражданской службы

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Минтруд России подготовил проект приказа о новом перечне профессий, по которым призывники смогли бы вместо службы в армии пройти альтернативную гражданскую службу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

В новый перечень, уточняют в пресс-службе, предлагается включить 122 позиции - среди них есть такие профессии, как водитель и грузчик, гидрогеолог, тракторист, медик, слесарь, повар, курьер, маляр и оленевод.

В качестве места прохождения службы можно будет выбрать целый ряд государственных учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства, а также практически любое из территориальных управлений "Почты России" с широкой географией от Сибири до Кавказа, следует из проекта документа.

Всего упоминается 622 организации.

"Перечни сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям. С целью направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы в 2020 году предложения представили шесть федеральных органов исполнительной власти и 73 органа исполнительной власти субъектов РФ", - сообщили в ведомстве.

По сравнению с предыдущим перечнем, в проект нового документа добавлены профессии курьера, зверовода, матроса, оператора котельной, установщика декораций, врача-статистика, медицинского регистратора и специалиста по социальной работе.

Документ размещен для общественного обсуждения на портале для публикации проектов нормативных актов.

Граждане России мужского пола подлежат призыву на военную службу. Однако закон предусматривает право гражданина отказаться от службы в Вооруженных силах, если такая служба противоречит его убеждениям или вере или если гражданин принадлежит к коренному малочисленному народу.

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