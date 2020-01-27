Индия ищет анаэробные субмарины

Индия намерена существенно нарастить возможности своего подводного флота. Вчера, 23 января, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Индии объявило тендер на покупку шести подлодок за $7 млрд.

Согласно условиям тендера, подлодки должны производиться в Индии в рамках программы P75I. Приглашение к участию получили две индийские компании — государственная Mazagon Dock Shipbuilders и частная фирма Larsen & Toubro.

Индийская субмарина типа Kalvari Источник изображения: defensenews.com

Кроме того, к торгам привлекаются пять иностранных компаний: российское конструкторское бюро «Рубин», французская Naval Group, испанская Navantia, немецкая ThyssenKrupp Marine Systems и южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Ключевое требование к новым субмаринам — наличие анаэробной установки.

Финалиста тендера планируют объявить в 2022 году, ключом к победе будет самая низкая цена. Кроме того, при постройке подлодок победителю придётся использовать не менее 65% местных материалов.