«Турция не найдёт понимания»: идею об интеграции С-400 в единую систему ПВО комментируют в НАТО

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В зарубежной экспертной среде активно обсуждается предложение Анкары относительно возможного внедрения С-400 в единую систему ПВО НАТО. Напомним, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время посещения Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) предложил создать рабочую группу по внедрению С-400 в натовскую систему противовоздушной обороны. Также Чавушоглу отметил, что российский ЗРК С-400 «может быть совместим с американскими истребителями F-35».

Это заявление главы МИД Турции подвергли резкой критике в США. В частности, заявлено, что сами слова о совместимости С-400 и F-35 говорят о «волной турецкой интерпретации тактико-технических и программных характеристик этих средств вооружения». В частности, в США отметили, что для согласования и взаимодействия турецких расчётов С-400 с расчётами зенитных ракетных комплексов других стран НАТО и экипажами натовской авиации «придётся осуществлять обмен программными компонентами между системами российского и американского производства». А этот обмен военным в США видится недопустимым или невозможным.

Ситуацию прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, турецкая сторона «не найдёт понимания в странах НАТО в связи с желанием интегрировать комплексы ПВО российского производства в систему ПВО Североатлантического альянса».

Тем временем, в самой Турции эти слова назвали «фактором двойных стандартов». В Анкаре напомнили, что в Греции имеется ЗРК С-300, которые, по сути, давно структурно вошли в единую натовскую систему противовоздушной обороны. И никто, как отмечают в Турции, почему-то не говорит о «непонимании действий Афин» и о «невозможности обмена программными компонентами».