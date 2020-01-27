Войти
Военное обозрение

«Турция не найдёт понимания»: идею об интеграции С-400 в единую систему ПВО комментируют в НАТО

124
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В зарубежной экспертной среде активно обсуждается предложение Анкары относительно возможного внедрения С-400 в единую систему ПВО НАТО. Напомним, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время посещения Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) предложил создать рабочую группу по внедрению С-400 в натовскую систему противовоздушной обороны. Также Чавушоглу отметил, что российский ЗРК С-400 «может быть совместим с американскими истребителями F-35».

Это заявление главы МИД Турции подвергли резкой критике в США. В частности, заявлено, что сами слова о совместимости С-400 и F-35 говорят о «волной турецкой интерпретации тактико-технических и программных характеристик этих средств вооружения». В частности, в США отметили, что для согласования и взаимодействия турецких расчётов С-400 с расчётами зенитных ракетных комплексов других стран НАТО и экипажами натовской авиации «придётся осуществлять обмен программными компонентами между системами российского и американского производства». А этот обмен военным в США видится недопустимым или невозможным.

Ситуацию прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, турецкая сторона «не найдёт понимания в странах НАТО в связи с желанием интегрировать комплексы ПВО российского производства в систему ПВО Североатлантического альянса».

Тем временем, в самой Турции эти слова назвали «фактором двойных стандартов». В Анкаре напомнили, что в Греции имеется ЗРК С-300, которые, по сути, давно структурно вошли в единую натовскую систему противовоздушной обороны. И никто, как отмечают в Турции, почему-то не говорит о «непонимании действий Афин» и о «невозможности обмена программными компонентами».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-300
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Похожие новости
09.12.2019
Пентагон: Пока С-400 на территории Турции, она не получит F-35
28.05.2019
Путь "Прометея"
18.04.2019
Смогут ли F-35 и С-400 работать в одной упряжке
09.04.2019
В США заявили, что русские поймали Турцию на С-400
04.03.2019
И Patriot, и С-400: какие системы ПРО купит Турция
25.12.2018
Made in Russia — 2018. Где в мире русское оружие предпочли американскому
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов