Завершена адаптация отечественной операционной системы Astra Linux под промышленный планшет MIG T10

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Группа компаний Astra Linux и компания Mobile Inform Group (MIG) объявили об успешном завершении совместной работы по адаптации российской операционной системы Astra Linux под промышленный планшет MIG T10.

"Промышленный планшет MIG T10 от российского разработчика под управлением отечественной ОС Astra Linux с 20 января этого года доступен к заказу", - сказано в сообщении пресс-службы ГК Astra Linux, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, планшет MIG T10 работает со всеми современными беспроводными технологиями передачи данных. Отличительной особенностью девайса является наличие промышленного коммуникационного порта расширения для подключения внешних модулей, что позволяет адаптировать устройство практически под любую задачу.

"Благодаря своей архитектуре функционал промышленного планшета MIG Т10 под управлением ОС Astra Linux может быть легко расширен рядом функций. Подключаемый модуль сканера отпечатка пальцев предназначен для оперативной проверки личности, сбора биометрических данных, поэтому устройство будет востребовано в государственных и силовых ведомствах, на режимных объектах и пр.", - отмечается в сообщении.

Кроме того, он может использоваться в качестве полноценного рабочего места полевого или выездного сотрудника в энергетике, нефтегазовой отрасли, добыче, транспорте, тяжёлой промышленности и других. Для сбора данных и идентификации объектов обслуживания могут быть использованы встроенный сканер QR-кодов, а также NFC модуль.

В сообщении отмечается, что планшет MIG T10 на Astra Linux будет легко встраиваться в уже имеющуюся инфраструктуру заказчика, что обеспечит доступность корпоративных приложений, сокращение затрат на адаптацию внутреннего ПО, а также эффективную защиту корпоративной информации.

Таким образом, промышленный планшет MIG Т10 - это защищённое как на программном, так и на аппаратном уровне решение для компаний, которым необходима защита данных в сфере полевой автоматизации, информирует пресс-служба.

"Использование операционной системы Astra Linux в качестве единого решения для всех вычислительных устройств (серверы, рабочие станции и планшеты) существенно упрощает разработку системы защиты информационной инфраструктуры предприятия и снижает затраты на её эксплуатацию в целом", - сказал директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын, которого цитирует пресс-служба.

Генеральный директор MIG Константин Манцветов в свой очередь отметил, что стратегическое партнерство с ГК Astra Linux позволило "создать один из самых востребованных и конкурентных продуктов на рынке".