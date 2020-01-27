Контракт на строительство корветов класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии планируется подписать в феврале

ЦАМТО, 24 января. Проект строительства четырех многоцелевых корветов класса "Тамандаре" (MEKO A-100) для ВМС Бразилии, стоимость которого оценивается в 2 млрд. долл., продвинулся в направлении начала его практической реализации.

Так, по информации Navyrecognition.com, в конце ноября 2019 года Федеральная счетная палата (TCU) отклонила жалобу, поданную профсоюзом США (US Trade Union). Таким образом, подписание контракта с консорциумом Aaguas Azuis запланировано на вторую половину февраля.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года консорциум Aguas Azuis, сформированный компаниями Thyssen Krupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA, был выбран командованием Военно-морских сил Бразилии предпочтительным претендентом на поставку четырех корветов класса "Тамандаре".

Консорциум представили свое окончательное предложение ВМС Бразилии 8 марта 2019 года. Результаты конкурса были оглашены 28 марта 2019 года. Консорциум Aguas Azuis представил ВМС Бразилии предложение, основанное на концепции боевого корабля класса MEKO A100. Его модульная конструкция облегчает интеграцию национальных систем и передачу технологий, позволяет снизить затраты на приобретение, обслуживание и модернизацию.

Целью реализации программы CCT (Corvetas Classe Tamandare) является расширение и модернизация ВМС Бразилии. Четырех новых корвета планируется принять на вооружение в период 2024-2028 гг. ВМС Бразилии будут применять новые корабли для противодействия современным угрозам, обеспечения защиты морских перевозок, контроля территориальных вод и исключительной экономической зоны. Корветы также будут применяться для проведения поисково-спасательных операций, и будут играть важную роль в миссиях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Как предполагается, длина корвета класса "Тамандаре" составит 107,2 м, максимальная ширина – 15,95 м, осадка – 5,2 м, водоизмещение – 3455 т. Силовая установка будет включать 4 дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC, дизельные генераторы Caterpillar C32. Корабль будет развивать крейсерскую скорость 14 узлов и максимальную 28 узлов.

Предполагается, что в состав вооружения кораблей войдут 76/62-мм артиллерийская установка, ЗРК SeaCeptor, ПКР MM40 "Экзосет" Блок.3, ДУМВ компании FN Herstal, торпедные установки компании SEA, система отстрела ложных целей C-Guard.

Программа предусматривает передачу технологий для строительства военных кораблей, систем боевого управления и управления платформой. На одну из самых современных верфей в Бразилии, Alianca-Oceana, возложены функции освоения передаваемых технологий и постройки корветов. Предприятие является частью Oceana Offshore Group – компании с более чем 20-летним опытом судостроения.