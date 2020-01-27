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Конкурсы Армейских международных игр в этом году станут еще более зрелищными

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Армейские международные игры
Армейские международные игры.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 24 января. Минобороны России сделает конкурсы Армейских международных игр более зрелищными в этом году, повысится сложность трасс и судейские требования.

Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на заседании Организационного комитета по подготовке Игр, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы", – сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что для проведения соревнований на высоком уровне предстоит большая, скрупулезная работа, в том числе с привлечением федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

"Особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию, а также логистике", – дал указание министр обороны.

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