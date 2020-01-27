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Российская газета

Радиоактивный дождь: как спутник СССР с ядерным реактором упал в Канаде

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Участники операции "Утренний свет" проводят осмотр местности с радиационными детекторами.
Участники операции "Утренний свет" проводят осмотр местности с радиационными детекторами.
Источник изображения: Federal Government of the United States/wikipedia.org

Ранним утром 24 января 1978 года над северо-западными районами Канады пронесся огненный шар. Озарив все ярким светом, небесное тело рассыпалось на части и напугало катавшего на байдарке по Большому невольничьему озеру местного жителя. Так завершилась история советского военного спутника "Космос-954" с ядерным реактором на борту.

К счастью, ядерного взрыва не произошло, и энергоустановка разрушилась в атмосфере, но обломками космического аппарата оказалась усеяна территория трех провинций Канады - Нунавут, Альберта и Саскачеван. Всего более 100 тысяч квадратных километров. Однако среди людей пострадавших не было.

Спутник "Космос-954" был запущен с Байконура 18 сентября 1977 года и после вывода на орбиту в каталоге космических объектов ему был присвоен номер - 10361. Как пишет в своем исследовании историк ракетно-космической техники Александр Железняков, аппарат разрабатывался в рамках проекта "Легенда" в интересах ВМФ Советского Союза. Спутник должен был вести радиолокационную разведку субмарин США и НАТО. Питание аппарата обеспечивалось реактором на быстрых нейронах БЭС-5, а топливом служили 37,1 килограмма Урана-235.

После 43 дней деятельности "Космос-954" начал совершать на орбите непонятные маневры, а потом пропала связь с ним и нарушилось управление. Предполагается, что причиной аварии стало столкновение с космическим мусором, что повлекло разгерметизацию аппарата. Постепенно неуправляемый спутник вошел в атмосферу Земли и советская сторона официально сообщила об этом США.

Обломки "космического странника" канадцы искали совместно с американцами, отказавшись от помощи советских специалистов. В результате операции Morning light ("Утренний свет") часть фрагментов "Космоса-954" нашлась в Большом Невольничьем озере и около города Ураниум-Сити. Всего было найдено 12 крупных кусков спутника, десять из них были радиоактивными. Причем один из них имел опасное излучение около 200 рентген/час.

Власти Канады оценили ущерб от падения спутника в шесть миллионов долларов. После многочисленных переговоров Советский Союз согласился выплатить половину суммы.

Кстати

Аварии космических аппаратов с ядерными реакторами случались и в США. 21 апреля 1964 года спутник "Транзит-5В" неудачно стартовал. В результате аварии в земной атмосфере рассеялись 950 граммов Плутония-238. А 18 мая 1968 года случилась авария американской ракеты-носителя "Тор-Аджена-Д", которая должна была вывести на орбиту метеорологический спутник "Нимбус-В" с ядерной энергетической установкой на борту.


Николай Грищенко

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Канада
Россия
США
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Байконур
Ядерный щит
ЯО
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