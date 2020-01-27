Иллюзия неотвратимого возмездия: так ли всесильны ударные беспилотники

В предыдущей статье "Очевидное и понятное: угрожают ли России новые беспилотники-разведчики" я рассказал о том, что в информации о разведывательных беспилотных аппаратах (БЛА) многое очевидное выдается за невероятное. Причиной этому является не только пропаганда, но и рекламная технология, позволяющая продать "залежалый товар". Сразу скажу - это отдельная тема с большой доказательной базой. Однако в этой статье мы проследим тенденции очевидного и невероятного в другом классе БЛА - разведывательно-ударных, которые одинаково работают как в интересах армий, так и спецслужб многих стран мира.

Первенство в создании БЛА, которые могут выполнять задачи по огневому поражению военной техники и по устранению VIP-персон, пока принадлежит США и Израилю. С помощью таких БЛА американцы смогли создать легенду "неотвратимого и быстрого возмездия" от уникальных беспилотников, таких как MQ-1 Predator или MQ-9 Reaper (Predator B), которые принимали участие в боевых действиях на Балканах, Ближнем Востоке и в Афганистане. В арсенале этих БЛА значатся ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire, бомбы с лазерным наведением GBU-12 и корректируемые бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) С таким вооружением эти ударные БЛА справлялись не только с военной техникой и военнослужащими враждебных США стран, но и успешно занимались ликвидацией лидеров террористических (с точки зрения США) группировок.

Право ликвидации террористов с применением БЛА были санкционировано Конгрессом США после теракта 11 сентября 2001 года. Однако в международном праве такая ликвидация ничем не регулируется. Поэтому США до сих пор занимаются этим не обращая внимание на обвинения, как и в последнем нашумевшем случае, связанном с убийством генерала Касема Сулеймани, которое американцы осуществили с помощью MQ-9 Reaper, стартовавшего с иракской авиабазы Балад (лагерь "Анаконда").

Рассмотрим характеристики MQ-9 Reaper (Жнец), чтобы выяснить есть ли в нем хоть какая-то уникальность. Итак, дальность полета "Жнеца" - 1 900 км, максимальная высота полета - 15 км, боевая нагрузка - 1 700 кг, которую он со скоростью 250-400 км/ч доставляет до цели. Так же на борту располагается электронное оборудование - РЛС AN/APY-8 Lynx II, оптико-электронная и тепловизионная прицельная станция MTS-B, с помощью которой оператор БЛА находит "цель", подлежащую ликвидации. При этом есть несколько нюансов, которые разрушают легенду "неотвратимости возмездия"

Дело в том, что успех ликвидации обеспечивает предварительная разведка, которая проводится космическими или воздушными комплексами, а также специалистами из сил специальных операций (ССО). Без их предварительной работы MQ-9 Reaper будет искать свою "цель" долго и безрезультатно. Когда "Жнец" вылетает на боевое задание, координаты местонахождения и отличительные признаки "цели" ему известны заранее. При этом случаются ошибки, когда вместо назначенной цели под удар ракет Hellfire попадают мирное население и гражданские объекты.

Вероятность таких ошибок зависит от двух факторов - технического и бюрократического. Бюрократический фактор - это цепочка прохождения команды на ликвидацию от момента, когда "цель" была обнаружена, затем в центре обработки информации идентифицирована, потом эта информация ложится на стол командованию, проходя все инстанции согласования операции, и после одобрения всех военачальников в итоге попадает в центр управления дронами-убийцами в виде полетного задания. Далее MQ-9 Reaper с выбранным арсеналом вылетает в район поиска цели. Время, за которое проходит всю бюрократию команда на ликвидацию, подчас бывает критичным - цели в зоне поиска может попросту не оказаться. Вместо нее в зоне поиска может оказаться расчет ПЗРК или ЗРК ПВО, который, обнаружив в небе "Жнеца", ликвидирует его - быстро и неотвратимо.

Технический фактор напрямую зависит от разрешающих способностей прицельной станции MTS-B и точности следования по маршруту, которое должна обеспечить РЛС AN/APY-8 Lynx II. Оптико-электронная тепловизионная станция MTS-B по своим разрешающим возможностям уступает комплексам разведки, которые размещаются на самолете-разведчике U-2R/TR-1 Dragon Lady (РЛС ASARS-2B с активной ФАР) или на разведывательном БЛА RQ Global Hawk (мультиспектральная камера MS-177) Поэтому оператор "Жнеца" должен по набору признаков идентифицировать цель в режиме реального времени, которое ограничено секундами нахождения цели в прицеле камеры MTS-B. Безусловно, такое ограничение сказывается на результате, и свадебную процессию оператор определяет как сборище террористов, как это было в Афганистане, а колонну гуманитарной помощи ООН путает с колонной боевиков, как это было в Сирии.

Еще один технический фактор влияет на успешность операции - это комплекс связи и навигации MQ-9 Reaper, который становится уязвимым к средствам РЭБ противника. Перехват управления БЛА, находящегося в сотнях километров от оператора, уже не является необычным явлением. Например, Иран в декабре 2011 года комплексами РЭБ смог перехватить и посадить на свой аэродром новый сверхсекретный разведывательный БЛА RQ-170 Sentinel, который к тому же был разработан по технологии "стелс".

Таким образом в итоге мы получаем следующее - "неотвратимость возмездия" с помощью MQ-9 Reaper затратное по ресурсам и времени мероприятие, которое к тому же зависит от множества факторов, влияющих на успех операции. При этом вероятность успеха стремится к нулю при наличии у противника современных комплексов ПВО и РЭБ, особенно российских, которые, в отличие от американских, БЛА видят и сбивают.

Алексей Леонков (военный эксперт)