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Интерфакс-АВН

В Кремле считают, что страны ядерной "пятерки" должны договориться о разрядке

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле считают, что страны ядерной "пятерки" должны взять на себя ответственность и остановить нарастающую критическую массу противоречий в международных отношениях.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на саммите стран - постоянных членов СБ ООН, провести который предложил Владимир Путин, лидеры должны договориться начать разрядку в мире.

Он напомнил, что Путин предложил провести такую встречу "в любое время, в любом месте", выступая на мемориальных мероприятиях в Иерусалиме.

"Для чего? Для того чтобы говорить о той критической массе вызовов в самых различных областях и массе конфликтного потенциала на региональном и международном уровне, чтобы именно страны "пятерки" взяли на себя ответственность, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы", - пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что страны ядерной "пятерки" должны "поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между этими государствами, чтобы приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед человечеством".

"С тем, чтобы именно эти страны взяли на себя ответственность за эту самую разрядку, которая столь необходима для всех", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Послания лидерам стран-постоянных членов СБ ООН (Великобритания, Франция, Китай, США) с разъяснением инициативы президента РФ Владимира Путина о созыве саммита ядерной "пятерки" поступят в начале следующей недели, сообщил Песков.

С инициативой созвать в любое время, в любом удобном месте в 2020 году саммит ядерной "пятерки" выступил накануне на мемориальном форуме по Холокосту в Иерусалиме Владимир Путин.

"Президент упомянул, что в ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств "пятерки", которые будут содержать больше конкретики по сути предложения президента Путина. Эти послания будут отправлены в предстоящие дни, то есть в первой половине следующей недели наши визави получат эти послания", - сказал Песков.

Он добавил: "Мы с нетерпением будем ждать реакции других стран".

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