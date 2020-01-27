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Итальянцы успешно провели тест самого крупного в мире беспилотника

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Источник изображения: vpk-news.ru

Итальянская компания Leonardo провела испытания самого большого беспилотника с размахом крыльев 18,8 метров - «Фалько» - Falco Xplorer.

Это самая крупная дистанционно пилотируемая воздушная система (RPA), построенная компанией. Аппарат с серийным номером «1» поднялся в воздух над базой ВВС Трапани в Италии и провел в небе 60 минут, пролетая над заливом в специальной летной зоне, прежде чем вернуться на базу.

Впервые показав себя на Парижском авиасалоне в 2019 году, создатели Falco Xplorer заявляли, что помимо огромного для беспилотников размаха крыльев, он также обладает 24-часовой выносливостью, рабочим потолком более 9100 метров и может нести 250 кг  полезной нагрузки. Снабженный многочисленными сенсорами, он обеспечивает постоянное стратегическое наблюдение и разведку. Работать полагает как на военных, так и на гражданских клиентов.

Falco Xplorer полностью соответствует требованиям к БПЛА, находящимся на вооружении Организации объединенных наций, береговой охраны ЕС и Frontex - агентстве Европейского союза по безопасности внешних границ. Его набор датчиков включает в себя многорежимный обзорный радар Leonardo Gabbiano T-80, систему электронной разведки SAGE, автоматическую систему морской идентификации, набор сигнальной разведки и электрооптическую башню.

Кроме того, беспилотник не подпадает под международные правила торговли оружием (ITAR) и соответствует критериям режима контроля за ракетной технологией (MTCR) класса II, поэтому он может экспортироваться по всему миру.

В настоящее время Falco Xplorer проводит серию испытательных полетов для оценки возможностей БПЛА и интегрированной сенсорной системы, а также проходит сертификацию на соответствие критериям летной годности NATO STANAG 4671. Это позволит увеличить его эксплуатационную территорию в разы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Leonardo
TUBITAK
ООН
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
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