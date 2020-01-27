Угрозы нет: Турция предложила интегрировать С-400 в НАТО

Турция предложила интегрировать ЗРС С-400 в оборонную систему НАТО
Проданные Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 можно интегрировать в оборонную систему НАТО, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, эти комплексы совместимы с американскими истребителями F-35 и безопасны для альянса. Основная претензия США к Турции за закупку этой техники состоит в том, что эти вооружения могут представлять угрозу для военного блока.
Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 совместимы с американскими истребителями F-35 и не представляют угрозы для НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Он также предложил создать рабочую группу под руководством Североатлантического альянса, чтобы изучить этот вопрос.
О российско-турецком контракте на поставку Анкаре С-400 стало известно в сентябре 2017 года. Его стоимость составляет $2,5 млрд. Согласно документу, Россия предоставляет Турции полковой комплект - два дивизиона. Контракт подразумевает частичную передачу турецкой стороне технологий производства. Поставки комплексов начались 12 июля прошлого года, а завершились осенью.
По его словам, Турция сосредоточена на обеспечении своей безопасности, и это понимает в том числе президент США Дональд Трамп, несмотря на введенные против турецкой стороны экономические санкции.
Позже турецкие власти раскрыли сроки начала работы в стране комплексов С-400. По словам главы Минобороны республики Хулуси Аккара, которого цитирует газета Turkiye, это произойдет в апреле или мае 2020 года. «Процесс обучения эксплуатации С-400 продолжается, процесс идет планомерно», - подчеркнул Аккар.
Приобретение этой техники стало камнем преткновения в отношениях Анкары и Вашингтона. США выступили категорически против С-400 в Турции. В Соединенных Штатах убеждены, что эти системы могут представлять собой угрозу для НАТО. В очередной раз такую позицию озвучил 22 ноября высокопоставленный представитель Госдепартамента, которого цитировало агентство Reuters.
Внешнеполитическое ведомство США призвало Турцию избавиться от С-400. В противном случае Анкара может столкнуться с американскими санкциями, предупредил он. По его словам, введение ограничительных мер за эту сделку по-прежнему возможно.
«Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций) по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций» - «Газета.Ru») не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию», - сказал он. Представитель Госдепа подчеркнул, что у Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стол переговоров.
Он в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты не закрыли Турции возможность приобрести американские ЗРС Patriot, которые соответствуют ее потребностям в ПВО.
США требовали от турецкой стороны отказаться от сделки с Россией и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае Вашингтон грозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей F-35 и ввести санкции на основании закона CAATSA.
Как отмечал еще 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении, решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным продолжение ее участия в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.
«Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно, санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих партий, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия», - сообщил 10 ноября прошлого года в эфире телеканала CBS советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
При этом Анкару не пугает отказ США продавать ей F-35. В августе прошлого года турецкий лидер сказал телеканалу CNN Turk, что вместо истребителей Соединенных Штатов его страна может купить у России истребители Су-35 и Су-57.
Кристина Сизова