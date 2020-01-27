Угрозы нет: Турция предложила интегрировать С-400 в НАТО

Турция предложила интегрировать ЗРС С-400 в оборонную систему НАТО

Проданные Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 можно интегрировать в оборонную систему НАТО, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, эти комплексы совместимы с американскими истребителями F-35 и безопасны для альянса. Основная претензия США к Турции за закупку этой техники состоит в том, что эти вооружения могут представлять угрозу для военного блока.

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 совместимы с американскими истребителями F-35 и не представляют угрозы для НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Он также предложил создать рабочую группу под руководством Североатлантического альянса, чтобы изучить этот вопрос.

О российско-турецком контракте на поставку Анкаре С-400 стало известно в сентябре 2017 года. Его стоимость составляет $2,5 млрд. Согласно документу, Россия предоставляет Турции полковой комплект - два дивизиона. Контракт подразумевает частичную передачу турецкой стороне технологий производства. Поставки комплексов начались 12 июля прошлого года, а завершились осенью.

Советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в конце прошлого года рассказал, что одной из причин покупки Анкарой российских С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot.

По его словам, Турция сосредоточена на обеспечении своей безопасности, и это понимает в том числе президент США Дональд Трамп, несмотря на введенные против турецкой стороны экономические санкции.

Позже турецкие власти раскрыли сроки начала работы в стране комплексов С-400. По словам главы Минобороны республики Хулуси Аккара, которого цитирует газета Turkiye, это произойдет в апреле или мае 2020 года. «Процесс обучения эксплуатации С-400 продолжается, процесс идет планомерно», - подчеркнул Аккар.

Приобретение этой техники стало камнем преткновения в отношениях Анкары и Вашингтона. США выступили категорически против С-400 в Турции. В Соединенных Штатах убеждены, что эти системы могут представлять собой угрозу для НАТО. В очередной раз такую позицию озвучил 22 ноября высокопоставленный представитель Госдепартамента, которого цитировало агентство Reuters.

Внешнеполитическое ведомство США призвало Турцию избавиться от С-400. В противном случае Анкара может столкнуться с американскими санкциями, предупредил он. По его словам, введение ограничительных мер за эту сделку по-прежнему возможно.

«Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций) по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций» - «Газета.Ru») не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию», - сказал он. Представитель Госдепа подчеркнул, что у Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стол переговоров.

По его словам, «чтобы все получилось», Анкара должна уничтожить, вернуть или каким-то образом избавиться от С-400, и она это знает.

Он в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты не закрыли Турции возможность приобрести американские ЗРС Patriot, которые соответствуют ее потребностям в ПВО.

США требовали от турецкой стороны отказаться от сделки с Россией и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае Вашингтон грозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей F-35 и ввести санкции на основании закона CAATSA.

Как отмечал еще 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении, решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным продолжение ее участия в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Но Турция отказалась идти на уступки. Тем не менее, Соединенные Штаты продолжали настаивать на том, чтобы она отменила действие контракта, даже после начала поставок техники республики.

«Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно, санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих партий, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия», - сообщил 10 ноября прошлого года в эфире телеканала CBS советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

При этом Анкару не пугает отказ США продавать ей F-35. В августе прошлого года турецкий лидер сказал телеканалу CNN Turk, что вместо истребителей Соединенных Штатов его страна может купить у России истребители Су-35 и Су-57.

Кристина Сизова