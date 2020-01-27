Россия пригласила 90 стран на Армейские международные игры-2020

ЦАМТО, 24 января. Россия пригласила военных из 90 государств, в том числе стран НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Организационного комитета по подготовке игр.

Он напомнил, что шестые Армейские международные игры пойдут с 23 августа по 5 сентября.

"В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса", – сказал С.Шойгу.

По его словам, за пять лет в играх приняли участие свыше 20 тыс. представителей армий 40 стран.

С.Шойгу рассказал, что в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью шесть тысяч человек.

"В Вооруженных силах РФ уже проходят отборочные этапы игр с участием около 50 тыс. человек", – цитирует Сергея Шойгу "РИА Новости".