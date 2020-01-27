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ЦАМТО

ВС Турции намерены провести модернизацию ББМ ACV-15

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БМП ACV-15
БМП ACV-15.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 24 января. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) 2 января объявил на своем веб-сайте о подписании с компанией Aselsan контракта стоимостью 900 млн. турецких лир (151,3 млн. долл.) на проведение модернизации ББМ ACV-15 командования СВ Турции.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в тот же день на своем веб-сайте ведущий производитель ПВН, компания FNSS, объявила, что 31 декабря она подписала с Aselsan контракт субподряда на проведение модернизации ББМ.

FNSS заявила, что выполнит работы по модернизации, производству опытных образцов, сертификации, интеграции всего оборудования, производству башен и логистической поддержке платформы.

По данным SSB, Aselsan установит 25-мм дистанционно управляемый модуль вооружения "Нефер", а также системы оповещения о лазерном облучении, разведки, улучшения обзора водителя и навигационные системы.

SSB заявил, что модернизация устаревших ББМ ACV позволит повысить огневую мощь и живучесть бронемашин, ситуационную осведомленность расчета, срок службы и эксплуатационные характеристики на фоне меняющихся угроз и появления новых технологий.

FNSS сообщила, что, начиная с 1990 года, она произвела 2500 ББМ ACV-15 для ВС Турции и заказчиков из других стран мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
ACV-15
Компании
Aselsan
Nurol
Проекты
ACV БМ
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