Минобороны пригласило страны НАТО поучаствовать в АрМИ-2020

АрМИ-2016. Машина для отрывки котлованов МДК-3 на "Инженерной формуле".

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью 6 тысяч человек

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минобороны РФ пригласило военных 90 государств мира, в том числе страны НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке игр.

Он напомнил, что шестые Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября.

"В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса", - сказал Шойгу.

По его словам, за пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран.

Шойгу рассказал, что в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью 6 тысяч человек.

На данный момент в Вооруженных силах РФ проходят отборочные этапы игр. "В настоящее время к отборочным мероприятиям привлечено около 50 тысяч российских военнослужащих", - рассказал министр обороны.

Нововведения

Минобороны сделает конкурсы армейских игр более зрелищными в этом году, повысится сложность трасс и судейские требования.

"Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что для проведения соревнований на высоком уровне предстоит большая, скрупулезная работа, в том числе с привлечением федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

"Особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию, а также логистике", - отметил глава Минобороны.