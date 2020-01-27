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Военное обозрение

Озвучены детали стратегии развития электронной промышленности РФ до 2030 года

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Источник изображения: Фейсбук/Росэлектроника

По ходу недели официальный правительственный портал опубликовал документ, который сообщил об утверждении стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года.

В документе отмечается, что целью новой стратегии является создание конкурентоспособной отрасли, основывающейся на развитии научно-технического и кадрового потенциала. При этом в разделе о целях содержится настораживающее слово «оптимизация». Настороженность связана с тем, что обычно под оптимизацией пытаются скрывать сокращения, слияния, объединения и урезания.

В данном случае оптимизация должна, как отмечают эксперты, быть направлена ровно на противоположное: создание новых технологий, рабочих мест, совершенствование нормативно-правовой базы. Всё это в конечном итоге, согласно стратегии, должно привести к удовлетворению потребностей России в современной электронике.

Сам документ родился не случайно. Сегодня даже далёкий от мира науки и техники человек отдаёт себе отчёт в том, что наша страна находится в чрезмерной зависимости от зарубежных комплектующих в сфере электроники. И это притом, что страна проводит импортозамещение в других отраслях. Для разрешения этой ситуации, включая снижение зависимости от «электронного» импорта, и решено дать ход целой стратегии.

Озвучены детали и целевые показатели в правительственном документе. К 2030 году планируется доля гражданской продукции в общем объёме промпроизводства по выручке – не менее 87,9%, по электронной продукции отечественного производства на общем внутреннем рынке по выручке – 59,1%. Амбициозные задачи и по объёмам экспорта к 2030 году – свыше 12 млрд долларов.

Реализация стратегии начинается уже в этом году с работы над увеличением доли отечественной электроники на внутрироссийском рынке. Основной упор, как отмечают эксперты, изначально будет сделан на то, чтобы предприятия сферы ОПК повышали долю выпуска гражданской продукции в области электроники.

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