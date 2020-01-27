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Военное обозрение

Корпус морской пехоты США начал получать палубную версию истребителя F-35C

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Первый истребитель F-35C КМП США

Источник изображения: businessinsider.com

Корпус морской пехоты США, для которого разработан собственный вариант истребителя пятого поколения F-35B, начал получать и палубную версию истребителя - F-35C. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал businessinsider.com, первый палубный истребитель F-35C поступил на вооружение эскадрильи VMFA-314.

Как сообщается, первый F-35C получила морская истребительная эскадрилья 314 (Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314) более известная под названием Black Knights ("Чёрные рыцари"). На вооружении эскадрильи до последнего времени стояли истребители F/A-18 Hornet. О переходе эскадрильи на новые самолеты было объявлено еще летом прошлого года, однако получать F-35C начали только сейчас. Новые F-35C Корпуса морской пехоты будут базироваться на аэродроме Мирамар в штате Калифорния.

​Ранее истребители F-35C были приняты на вооружение Военно-морских сил США.

Напомним, что Корпус морской пехоты США уже имеет на вооружении истребители F-35B, разработанную специально для КМП модификацию с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Версия F-35C является палубной модификацией истребителя, рассчитанную на взлет с использованием катапульты и посадку с помощью аэрофинишера. По сравнению с классическим F-35A, F-35C имеет большую площадь крыла, увеличенную площадь хвостового оперения, поверхностей управления и топливные баки. Он может нести бóльшую полезную нагрузку.

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Страны
США
Продукция
F-18
F-35A
F-35B
F-35C
Проекты
Истребитель 5 поколения
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