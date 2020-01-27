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Российская газета

Единственный в мире: Ка-52 получил систему широкополосной связи

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Источник изображения: rg.ru

Многофункциональный вертолет Ка-52 "Аллигатор" получил на вооружение систему широкополосной связи. Уникальное оборудование дает возможность передавать на КП данные воздушной разведки и высококачественные изображения в режиме реального времени.

"Ка-52 является на сегодняшний день единственным вертолетом в мире, который оснащен системой передачи данных на больших скоростях. Также данный комплекс связи устанавливается на вертолеты в экспортном исполнении", - об этом ТАСС заявил генеральный директор АО "РТИ" Павел Лаптаев.

Отметим, что в 2011 году в Радиотехническом институте имени академика Минца была разработана система широкополосной радиолинии связи "Бриз". Она позволяет в реальном времени передавать данные и изображения с высоким разрешением с одного вертолета на другой вертолет или на наземный пункт управления.

Кроме того, существует возможность передачи как текущего, так и записанного видеоизображения с радаров и видеокамер вертолета, видео из кабины и параметрическую информацию с комплекса бортового оборудования. Вся бортовая аппаратура имеет общую мощность не более 150 Ватт и весит менее десяти килограммов.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Компании
РТИ ОАО
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