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ЦАМТО

ВС Кении приняли на вооружение вертолеты MD-530F "Кайюс Уорриор"

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MD-530F
Вертолет MD-530F. Фото: www.minihelicopter.net.

ЦАМТО, 24 января. На официальной странице командования ВС Кении 23 января было размещено сообщение о состоявшейся на а/б "Эмбарксаси" в Найроби церемонии принятия на вооружение 6 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" компании MD Helicopters Inc (MDHI).

Мероприятие состоялось в присутствии командующего Вооруженными силами страны генерала Самсона Мватете (Samson Mwathethe).

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2017 года госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Кении в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 12 легких ударных вертолетов MD-530, вооружения, боеприпасов и сопутствующих услуг общей стоимостью до 253 млн. долл.

В сентябре 2018 года MD Helicopters Inc. заключила с командованием СВ США контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" для Вооруженных сил Кении. Это второй контракт, подписанный в рамках заключенного в сентябре 2017 года MDHI и командованием СВ США пятилетнего соглашения на поставку до 150 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530 (MD-530F "Кайюс Уорриор" и/или MD-530G) для стран-партнеров США. Данные поставки планируется выполнять партиями. Общая стоимость продаж составит 1,385 млрд. долл. Объемы закупок и место проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Планируется, что реализация программы будет полностью завершена к 31 августа 2022 года.

В сентябре 2019 года компания MD Helicopters сообщила, что поставка вертолетов ВС Кении будет выполнена несколько позднее, чем первоначально предполагалось (с апреля по август 2019 года). Фото доставленных в Найроби вертолетов появились в сети Интернет в декабре 2019 года.

Как сообщалось, вертолеты MD-530F ВС Кении будут оснащены двигателем Rolls-Royce 250-C30 мощностью 650 л.с., полностью цифровой "стеклянной" кабиной пилотов, защищенной от обстрелов, удароустойчивой топливной системой, усовершенствованной системой связи, радиостанциями Harris RF-7850A, Rockwell Collins HF-9000D и полным комплектом вооружения, адаптированного для "Кайюс Уорриор", включая систему управления оружием FN Herstal, реконфигурируемую систему вооружения (MCAS) DillonAero, систему прицеливания DillonAero, 62-мм бронезащиту, пулеметный контейнер HMP400 компании FN Herstal с 12,7-мм пулеметом M3, ПУ M260 с семью 70-мм НАР.

Вертолеты MD-530F, вероятно, предназначены для перевооружения 50-го аэромобильного батальона Сухопутных войск Кении, размещенного в Найроби. Они будут применяться для поддержки операций против группировки "Аш-Шабаб" и действий подразделений в составе Миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM). Батальон также оснащен вертолетом Z-9WE китайского производства, предназначенным для обеспечения непосредственной авиационной поддержки.

Военно-воздушные силы Кении эксплуатируют и другие вертолеты, включая новые "Хью-2" и переданные из состава ВС Иордании ударные AH-1.

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