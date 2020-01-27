Морпехи Дальневосточного ВОКУ обкатали новую экипировку "Ратник-ЗК" на современном БТР-82АМ

ЦАМТО, 24 января. В Дальневосточное ВОКУ поступила первая партия специальной термостойкой экипировки "Ратник-3К" для экипажей боевых машин.

Первыми проверили новую экипировку курсанты морской пехоты в ходе выполнения стрельб из вооружения современного бронетранспортера БТР-82АМ.

В ходе тренировок курсанты выполнили стрельбу из вооружения БТР-82АМ с ходу и коротких остановок по целям различных подвижных бронеобъектов и гранатометным расчетам. Стрельбы выполнялись как днем так и ночью в условиях низких температур.

Кроме того, курсанты отработали нормативы готовности к различным нештатным ситуациям, эвакуации условно раненого из боевой машины и экстренное покидание техники экипажем.

В ходе тренировок новая экипировка "Ратник-3К" показала хорошие характеристики. Экипажи отметили улучшенную эргономику по сравнению с предыдущими образцами. Также отмечается повышенная защита экипажа.

Поступление новых комплектов экипировки в войска значительно повышает удобство, защиту, а также выживаемость экипажей бронетехники во время боевых действий.

Справочно: комплект "Ратник-3К" предназначен для защиты членов экипажей танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров от воздействия открытого пламени, термического воздействия, осколков, а также защиты локтевых и коленных суставов от разного рода механических повреждений.

В состав комплекта 6Б48 "Ратник-ЗК" входят противоосколочный жилет, летний и зимний огнестойкий комбинезон и бронешлемофон. Бронезащитные элементы, выполнены из специальной баллистической ткани на основе высокопрочного российского волокна Армос, обладающего водо- и маслоотталкивающей обработкой, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.