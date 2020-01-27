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ЦАМТО

В Амурское объединение ВВО поступила партия современных станций связи последнего поколения

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П-244ТН
П-244ТН.
Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net/

ЦАМТО, 24 января. На вооружение подразделений связи общевойсковой армии ВВО, дислоцируемой на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, поступили новые образцы техники связи П-244 на базе автомобиля повышенной проходимости "КамАЗ".

Поступивший комплекс закрытой цифровой телефонной связи, относится к новейшим образцам техники связи разработанной на основе элементной базы последнего поколения. Он способен решать задачи обеспечения более 60 абонентов высококачественной закрытой цифровой телефонной связью в объеме, которые ранее выполнялись привлечением 3-4 машин предыдущего поколения. Соединение абонентов осуществляется оператором с помощью удобных компьютеров-ноутбуков.

Комплекс П-244 приспособлен к работе в сложных климатических и погодных условиях Дальнего Востока. Обладает высокой надежностью и устойчивостью связи к воздействию средств радиоэлектронного подавления условного противника.

Новая техника, поступающая на вооружение частей, значительно поднимает качество связи, уменьшает время развертывания и приведения ее в рабочее состояние из походного, что позволяет в несколько раз сократить время передачи информации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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