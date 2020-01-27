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Российская газета

Для российского спецназа разработали новый вертолет Ми-8АМТШ-ВН

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

В России разработали новую версию вертолета Ми-8АМТШ-ВН для спецназа. Эта машина будет иметь усиленное вооружение.

Уже есть и облик модернизированного вертолета, рассказал ТАСС руководитель холдинга "Вертолеты России", входящего в Ростех, Андрей Богинский. Он добавил, что новая версия будет иметь расширенные опции и возможности, в том числе дополнительное оборудование. В машине улучшены средства поражения, обнаружения и распознавания цели.

Контракт на поставку вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН "Вертолеты России" подписали с Министерством обороны летом прошлого года. Речь идет о десяти винтокрылых машинах.

Вертолет Ми-8АТМШ-ВН предназначен для выполнения широкого круга задач: от транспортно-десантного до огневого обеспечения. Технический облик сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе и в Сирии. Вертолет оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием.


Светлана Цыганкова

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