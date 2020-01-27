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Военно-промышленный курьер

От пуль защитят полиэтиленовые пакеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пуленепробиваемые щиты, используемые полицейскими, безусловно, спасают жизнь, однако они довольно тяжелые и громоздкие. Вдохновленный оригами щит Swift Shield предлагает альтернативу традиционному, поскольку он способен складываться в легкий конверт, когда в нем нет необходимости.

Прибор был разработан три года назад командой из Университета Бригама Янга в Юте, а произвела его американская компания ATCS (Advanced Technology Compliant Solutions). Первая версия щита состояла из кевларовых пластин, которые останавливали пули. Новая содержит то, что описывается как «сверхвысокомолекулярные полиэтиленовые материалы». Покрытие из этих материалов представляет собой водонепроницаемую, химически стойкую и прочную, но гибкую оболочку, изготовленную из гипалона. Это своеобразная форма полиэтилена. Так что щит с легкостью можно назвать родственником пакета.

Складной щит можно легко сложить, весит он всего 2,3 кг и по габаритам больше похож на книгу в твердой обложке. При любой опасности полицейские, военные или другие заинтересованные спецподразделения могут быстро развернуть его в прямоугольник с ручкой габаритами 0,6 на 0,9 м. Щит обеспечивает защиту от пуль и осколков площадью 0,6 квадратных метров.

ПМ сообщает, что Национальный институт юстиции США присвоил щиту показатель брони класса IIIA. Это означает, что он может остановить пулю калибра .357 SIG FMJ FN, движущуюся со скоростью около 448 м/с, и патрон .44 Magnum SJHP, перемещающийся со скоростью 436 м/с.

«Swift Shield представляет собой новую категорию в области личной защиты в правоохранительных органах, потому что он готов к развертыванию и защите в любое время», - говорит Чет Линтон, генеральный директор компании AEGIX Global. Она будет продавать продукт полицейским силам и другим заинтересованным лицам, став посредником ATCS. «Его складная природа позволяет хранить щит в автомобильной двери офицера, между передними сиденьями или в рюкзаке. Он может быть развернут на лобовом стекле, или прикрывать капот автомобиля офицера».

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США
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