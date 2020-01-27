Вертолет Ка-62 приступил к сертификационным испытаниям

ЦАМТО, 24 января. Новейший многоцелевой вертолет Ка-62 приступил к началу сертификационных испытаний на базе Национального центра вертолетостроения холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех).

Завершить их планируется в 2020 году, после чего станет возможной поставка Ка-62 заказчикам.

Ранее все три летных образца, изготовленных на ААК "Прогресс" (Приморский край) успешно выполнили полеты в рамках программы предварительных испытаний. В их ходе были подтверждена общая работоспособность и аэродинамические характеристики. Один из летных образцов дебютировал в летной программе авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Испытания, направленные на проверку соответствия вертолета требованиям конструкторской документации и подтверждение заданных характеристик проводятся как на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения специалистами АО "Камов" – разработчика Ка-62, так и на территории предприятия-изготовителя ААК "Прогресс". Программа сертификационных испытаний включает 480 полетов.

"Вертолет соответствует всем современным требованиям и имеет большой экспортный потенциал. К машине проявляют интерес компании нефтегазового сектора и другие гражданские структуры. Кроме того, в соответствии с подписанным соглашением с администрацией Приморского края наши первые машины планируется эксплуатировать в Приморье", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Завершить сертификационные испытания и получить сертификат типа на Ка-62 в грузопассажирском варианте планируется в этом году. Параллельно с проведением сертификационных испытаний вертолета ведется подготовка к его серийному производству в ААК "Прогресс". Кроме того, предприятие ведет подготовку к сертификации самого производства. Таким образом, все, что касается самой конструкции, технологии, организации и культуры производства, экономики, будет связано в один сертификат и оценено сертификационной комиссией по нормам Федеральных авиационных правил (ФАП-21).

По завершении процесса сертификации при финансовой поддержке Фонда развития промышленности планируется начать первые серийные поставки Ка-62. Организована работа по контрактации со смежными предприятиями по обеспечению покупными комплектующими изделиями и агрегатами, в том числе и с зарубежными партнерами. Следующим шагом предполагается сертификация Ка-62 по европейским нормам летной годности в EASA.

"Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 45 вертолетов в год, как военных, так и гражданских, поэтому мы полностью готовы к увеличению объемов производства, – подчеркнул управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и тяговооруженности двигателей, Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Вертолет со взлетной массой до 6,8 т может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 720 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью Ка-62 является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.

Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов. В частности, может выполнять полет и посадку с одним работающим двигателем. Травмобезопасность пилота и пассажиров на случай жесткой посадки повышена за счет энергопоглощающей конструкции шасси и кресел.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".