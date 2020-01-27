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ЦАМТО

ВС Бангладеш планируют приобрести ударные вертолеты AH-64E "Апач"

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Источник изображения: Фото: allswalls.com

ЦАМТО, 24 января. Компания Boeing на состоявшемся 21 января брифинге для СМИ подтвердила, что ВС Бангладеш выбрали ударный вертолет AH-64E "Апач" потенциальным кандидатом на закупку.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление старшего управляющего по международным продажам и маркетингу ударных и транспортных вертолетов Boeing Терри Джеймисона, ВС Бангладеш выбрали AH-64E по итогам тендера с участием других зарубежных компаний.

Как отмечается, компания Boeing сумела предложить не только лучшие условия, но и самую низкую цену продажи. Поставку планируется реализовать в рамках программы "Иностранные военные продажи". Компания Boeing также определила ряд других потенциальных претендентов на продажу AH-64E в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По заявлению представителей Boeing, эффективность затрат в рамках программы "Апач" достигается за счет массового производства и уверенности в возможности долгосрочной модернизации. По словам официальных лиц, на текущий момент около 1200 вертолетов "Апач" применяются в мире и правительство США намерено продолжать их модернизацию до конца 2040-х гг.

В общей сложности 15 стран в настоящее время эксплуатируют платформу, хотя Boeing ожидает, что их число увеличится уже в ближайшем будущем. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Boeing предлагает AH-64E ВС Австралии в рамках проекта Land-4503, предусматривающего покупку 29 новых вооруженных разведывательных вертолетов. Ожидается, что стоимость этой программы составит более 3 млрд. долл.

В 2015 году компания Boeing уже получила заказ на поставку восьми AH-64E стоимостью около 300 млн. долл. от Индонезии. Вертолеты были приняты на вооружение в мае 2018 года. В 2015 году Индия заказала 22 ед. AH-64E (по состоянию на январь 2020 года 17 машин уже были доставлены заказчику). AH-64E "Апач" также проданы Тайваню и Республике Корея, а ВС Сингапура и Японии эксплуатируют более старую версию AH-64D.

Представитель Госдепартамента США подтвердил Jane's в конце 2019 года, что США и Бангладеш планируют подписать соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с целью поддержки потенциального экспорта ПВН из США. Высока вероятность, что эти соглашения должны быть заключены до подписания контракта на поставку вертолетов "Апач".

Согласно информации правительства США, два оборонных соглашения, "Соглашение о поставках и взаимном обслуживании" (ACSA) и "Соглашение об общей безопасности военной информации" (GSOMIA), облегчат логистическую поддержку, поставки и передачу технологий между США и Бангладеш.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2019 года СМИ Бангладеш со ссылкой на американских дипломатов сообщили, что оценочно для подписания ACSA потребуется один год, а для GSOMIA – четыре года.

В настоящее время на вооружении ВС Бангладеш специализированные ударные вертолеты отсутствуют, хотя ВВС страны эксплуатируют в качестве ударных модифицированные многоцелевые вертолеты Ми-171Ш, закупленные в России в середине 2000-х гг.

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