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ЦАМТО

Военные связисты ЦВО на учении в Сибири развернули скрытую систему управления войсками

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КУТС для подготовки военных связистов
Комплекс учебно-тренировочных средств связи (КУТС) для подготовки военных связистов.
Источник изображения: ОАО "Объединенная приборостроительная корпорация"

ЦАМТО, 24 января. Военнослужащие соединений 41-й общевойсковой армии ЦВО в ходе планового учения обеспечили скрытое управление войсками и установили устойчивую радиосвязь по защищенному каналу на расстояние более 1000 км.

Военные связисты обеспечили надежное управление подразделениями по различным радиоканалам в нескольких регионах Сибири – Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва. Для этого военнослужащие применяли современную специальную технику – станцию связи Р-160-0,5 и цифровой комплекс связи П-240И-4 "Переселенец", который способен создать более 100 каналов для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи. Осложняло выполнение задачи то, что обеспечить управление войсками необходимо было в сложных условиях воздействия средств радиоподавления условного противника.

В обеспечении защищенных каналов связи между соединениями приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 200 ед. военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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