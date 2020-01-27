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Военное обозрение

«Русским пришлось отказаться от традиционной компоновки»: в Sohu представили обзор ШАК-12

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Источник изображения: скрин YouTube/Lazarev Tactical

В китайском Sohu представители собственный вариант обзора российского автоматического стрелкового комплекса АШ-12, он же ШАК-12. Речь идёт об автомате калибром 12,7 мм, произведённом специалистами «Ижмаша». С 2011 года это стрелковое оружие состоит на вооружении специальных подразделений ФСБ России.

В Sohu отмечает, что оружие в первую очередь эффективно в боях на ограниченном пространстве, в городских условиях. При этом констатируется высокая поражающая способность пули, выпущенной из ШАК-12.

Из обзора в китайском СМИ:

От боеприпаса российского ШАК-12 не спасёт даже тяжёлый бронежилет. Страшная мощь крупнокалиберной пули позволяет если не пробивать его, то в итоге разрушать внутренние органы от сильнейшего механического воздействия. Этому автомату присуща своеобразная «насильственная эстетика».

Автор отмечает, что из-за специального назначения такого оружия «русским пришлось отказаться от традиционной компоновки». Имеется в виду использование компоновки булл-пап – со спусковым крючком, расположенным перед магазином с боеприпасами.

Из статьи:

Идея такого автомата состояла в том, чтобы в случае применения оружия избежать случайных ранений гражданских лиц во время спецоперации. Ранее во время антитеррористических операций вследствие применения прежних версий стрелкового оружия могло быть большое число «сопутствующих» жертв.

Указывается на то, что калибр 12,7 мм является уникальным для штурмовых винтовок и автоматов.

Далее автор в Sohu отмечает недостатки российского стрелкового комплекса ШАК-12. В частности, речь идёт о магазинах малой ёмкости (10 или 20 патронов) – из-за необходимости сохранять компактность оружия. Дополнительно заявлено об относительно низкой прицельной дальности, хотя изначально отмечалось, что для операции в городских условиях прицельная дальность автоматического стрелкового комплекса в 300-350 м – более чем подходящий вариант.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
Компании
ИЖМАШ
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