Названо слабое место США в случае войны

В случае войны в Евразии США рискуют проиграть из-за состояния транспортного флота, считает обозреватель журнала Forbes Лорен Томпсон (Loren Thompson).

Он отмечает, что США всегда ведут боевые действия вдали от своей территории, поэтому им приходится перебрасывать на поле боя войска, технику и оборудование, что является сложной логической задачей и слабым местом Военно-морских сил (ВМС) США.

По словам журналиста, сейчас ВМС используют 65 ролкеров (суден для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров). Однако эти корабли сильно устарели, боевые задачи способны выполнить лишь 40 процентов суден. Эту ситуацию ВМС США пытаются решить тем, что размещают ролкеры недалеко от «потенциальных районов боевых действий».

Американские ВМС могут использовать гражданские суда в случае войны, однако это не решит последующие задачи с обеспечением войск, считает Томпсон.

По его мнению, из-за отсутствия морского транспорта «самые умелые наземные силы в мире» могут поздно вступить в войну или потерять способность эффективно сражаться.

Ранее американский журнал The National Interest самые мощные флоты в мире. На первое место он поставил Военно-морские силы (ВМС) США, отметив, что они имеют наибольшее число кораблей.