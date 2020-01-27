«Обнаружены неполадки»: Польские СМИ заподозрили проблемы с корветом «Гремящий»

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За сообщениями о проведении испытаний головного корвета проекта 20385 «Гремящий» скрываются проблемы, с которыми столкнулись российские судостроители при создании данного боевого корабля. Данные подозрения озвучивает польское издание Defence24.

С его слов, в СМИ РФ уже дважды указывалось на окончание серии испытаний – в новостях от 15 декабря 2019 года и 20 января 2020 года. При этом они должны были завершиться еще месяц назад с передачей корабля Тихоокеанскому флоту до 26 декабря.

Это может означать, что государственные испытания корвета не завершились успешно

- отмечает издание, указывая, что «Гремящий», вместо того, чтобы на всех порах мчаться на Дальний Восток, направлен в Санкт-Петербург, ближе к производителю – «Северной верфи», «чтобы тот занимался устранением обнаруженных неполадок».

Как указывает Defence24, это не является признаком наличия критических дефектов, так как «это совершенно новый корабль, только с виду напоминающий единицы проекта 20380». Из-за множества внесенных изменений выявляются определенные недостатки, требующие устранения. Наибольшие трансформации по сравнению с корветами типа 20380 затронули боевую информационно-управляющую систему «Сигма».

Данная БИУС синхронизирует борьбу против воздушных, надводных, подводных и наземных целей. При том, что ею оборудуется столь малый корабль, водоизмещение которого составляет 2-2,5 тыс. т. Как предполагает Defence24, неполадки в работе «Сигмы» стали основной причиной задержки с передачей корвета ВМФ.

Со слов издания, очень вероятно, что с такими же проблемами сталкивался фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, имеющий аналогичную систему «Сигма».