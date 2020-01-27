Войти
Военное обозрение

«Обнаружены неполадки»: Польские СМИ заподозрили проблемы с корветом «Гремящий»

116
0
0

Источник изображения: topwar.ru

За сообщениями о проведении испытаний головного корвета проекта 20385 «Гремящий» скрываются проблемы, с которыми столкнулись российские судостроители при создании данного боевого корабля. Данные подозрения озвучивает польское издание Defence24.

С его слов, в СМИ РФ уже дважды указывалось на окончание серии испытаний – в новостях от 15 декабря 2019 года и 20 января 2020 года. При этом они должны были завершиться еще месяц назад с передачей корабля Тихоокеанскому флоту до 26 декабря.

Это может означать, что государственные испытания корвета не завершились успешно

- отмечает издание, указывая, что «Гремящий», вместо того, чтобы на всех порах мчаться на Дальний Восток, направлен в Санкт-Петербург, ближе к производителю – «Северной верфи», «чтобы тот занимался устранением обнаруженных неполадок».

Как указывает Defence24, это не является признаком наличия критических дефектов, так как «это совершенно новый корабль, только с виду напоминающий единицы проекта 20380». Из-за множества внесенных изменений выявляются определенные недостатки, требующие устранения. Наибольшие трансформации по сравнению с корветами типа 20380 затронули боевую информационно-управляющую систему «Сигма».

Данная БИУС синхронизирует борьбу против воздушных, надводных, подводных и наземных целей. При том, что ею оборудуется столь малый корабль, водоизмещение которого составляет 2-2,5 тыс. т. Как предполагает Defence24, неполадки в работе «Сигмы» стали основной причиной задержки с передачей корвета ВМФ.

Со слов издания, очень вероятно, что с такими же проблемами сталкивался фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, имеющий аналогичную систему «Сигма».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Гремящий
Компании
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
22350
ТОФ
Похожие новости
31.07.2019
Поплыли в будущее
05.07.2017
Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов