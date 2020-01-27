Аэромобильные группы в составе мотострелковых батальонов

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 24 января 2020 года на полигоне "Николо-Александровский" пройдут тактико-специальные занятий с военнослужащими аэромобильных подразделений мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (Ставропольский край).

Легкие автомобили типа "багги" аэромобильной группы из состава 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (Буйнакск, Дагестан), декабрь 2019 года (c) Министерство обороны Российской Федерации

Согласно замыслу учений, разведывательные подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированную базу боевиков и передали данные в штаб.

Усиленное мотострелковое подразделение совершит 30-километровый марш на полигон на штатной военной технике. Личный состав аэромобильного подразделения будет погружен в вертолеты Ми-8АМТШ и переброшен в район выполнения задач, где личный состав отработает различные способы высадки десанта и огневого поражения условного противника, а также выполнит упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов РПГ-7В и минометных комплексов 2С12 "Сани".

Справочно: решением командующего войсками ЮВО генерал-полковником А. Дворникоаым с декабря 2018 года в каждом мотострелковом батальоне создана аэромобильная группа. На вооружении таких групп имеются: легкие автомобили "багги", противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы "Пламя", минометные комплексы "Сани", Практическое применение данных групп в ходе тактических учений началось с февраля 2019 года.

Комментарий bmpd. Имеется в виду 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированная в Будённовске (Ставропольский край).

Ранее в декабре 2019 года Министерство обороны Российской Федерации сообщало об аналогичной аэромобильной боевой группе, сформированной в составе 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии ЮВО (Буйнакск, Дагестан):

Аэромобильная группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Дагестане, в рамках специальной подготовки отработала посадку в вертолет и высадку.

Личный состав аэромобильной группы имеет на вооружении прототип "Багги", противотанковые гранатометы РПГ-7В и 30-мм автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", а также минометные комплексы 2С12 "Сани".

Также на занятиях военнослужащие совершенствовали навыки ведения боевых действий в тылу условного противника, организацию наблюдательных постов, поиска и засад.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тактико-специальных занятий применялись имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию.