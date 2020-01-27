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Военное обозрение

Взгляд с Запада: новые фрегаты России бросают вызов целым флотам

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Источник изображения: http://zonwar.ru/

Пока РФ еще не приступила к постройке эсминцев или крейсеров, однако амбициозная программа русских предусматривает закладку фрегатов класса 22350 «Адмирал Горшков» по модифицированному проекту. Данные корабли способны изменить баланс сил в Мировом океане. Данным взглядом делится западное издание Military Watch.

Боевая мощь сродни крейсерам

ВМФ России планирует ввести в строй фрегат тяжелого класса, который подобрался по весу к категории эсминцев, 7000-тонный 22350М

- пишет Military Watch.

Первоначально «Горшковы» имели 72 вертикальные пусковые ячейки, их модернизированная версия получит уже 120 ПУ, «что дает ему большую огневую мощь в сравнении с американскими эсминцами типа Arleigh Burke, которые несут 90 или 96 ПУ в зависимости от конкретного варианта».

Новые российские фрегаты будут самыми тяжеловооруженными надводными боевыми кораблями в мире, кроме крейсеров типа «Тикондерога», которые имеют незначительное преимущество в 122 ячейки, или класса «Киров»

- отмечает обозначенное издание, указывая, что «Тикондерога», самый тяжелый боевой надводный корабль на Западе с водоизмещением почти 10 тысяч тонн, будет располагать только на 1,7% большим числом пусковых ячеек.

При этом Military Watch указывает, что, хотя огневая мощь фрегата сравнима с американскими крейсерами, его выносливость значительно ниже. Это означает, что он не сможет присутствовать в море длительное время и не совсем подходит для проведения дальних операций по проецированию мощи.

Источник изображения: http://zonwar.ru/

«Тикондерога»

Превосходство российских ракет

Со слов издания, американские крейсеры и эсминцы вооружены ракетами «Гарпун», которые летят на дозвуковых скоростях ниже 0,8 Маха и ограничены дальностью чуть более 350 км. При этом российские ПКР П-800 [«Оникс»] и «Калибр» имеют боеголовки, которые тяжелее в примерно два раза. Это обстоятельство существенно усиливает огневую мощь кораблей РФ, не говоря уже об огромном превосходстве российских ракет по скорости, дальности и маневренности.

Преимущество российских надводных кораблей стало подавляющим с тех пор, как Россия начала применять гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» с декабря 2019 года

- указывает издание.

Ракета способна поражать цели на дальностях более 1000 км, является чрезвычайно маневренной и имеет скорость около 9 Махов, что делает невозможным её перехват. Её полезная нагрузка превосходит «Гарпун» на 37-81%.

Эти ракеты станут ключом к способности российских фрегатов проецировать морскую мощь и бросать вызов гораздо более тяжелым военным кораблям и целым флотам, в несколько раз превосходящим их по размеру

- делает вывод Military Watch.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Harpoon ПКР
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Ticonderoga
ГЗЛА
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