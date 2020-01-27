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Военное обозрение

США начали уничтожать боеприпасы с зарином

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Источник изображения: https://sputniknews.com/

Американские военные с объекта в Кентукки (США), на площадке которого складированы запасы химического оружия, объявили во вторник, что они недавно приступили к ликвидации боеприпасов, содержащих смертельное нервно-паралитическое вещество зарин.

На военном складе Blue Grass в округе Мэдисон штата Кентукки первоначально размещался склад, где хранилось 523,4 тонны химоружия. Им были снаряжены 155-мм артиллерийские снаряды с ипритом и VX, 8-дюймовые снаряды с зарином и ракеты M55 с зарином и VX. В настоящее время здесь находится свыше 101 000 боеприпасов с боевыми отравляющими веществами.

В июне 2019 года на складе приступили к уничтожению оружия с ипритом, по состоянию на 22 января 2020 года было уничтожено около 15,8 т химического вещества. На прошлой неделе началась полномасштабная ликвидация боеприпасов с зарином. Процесс проходит в два этапа. Сначала осуществляется нейтрализация, которая предусматривает отделение вещества от взрывчатого компонента и получение из него смеси с названием гидролизат. После этого осуществляется уничтожение органических материалов: гидролизат расщепляется на углекислый газ, воду и соли.

Несмотря на подписание США соглашения по химическому оружию, которое запрещает крупномасштабное производство, разработку, применение и накопление запасов боевых отравляющих веществ, Вашингтон не смог выполнить взятые на себя обязательства и ликвидировать соответствующие арсеналы к 2012 году. При этом Россия завершила этот процесс еще в 2017 году.

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Россия
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ГАЗ Группа
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2020-й год
Химоружие
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