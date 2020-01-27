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Известия.ru

«Ми» на месте: новейший ударный вертолёт скоро поступит в армию

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российские Военно-космические силы получат до конца нынешнего года первую партию новейших ударных вертолётов Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Машины используют для переучивания пилотов. Успешно испытанный в Сирии Ми-28НМ считается сегодня самой совершенной разработкой, аналогов которой в мире нет.

Российские Военно-космические силы получат до конца нынешнего года первую партию новейших ударных вертолётов Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Машины используют для переучивания пилотов. Успешно испытанный в Сирии Ми-28НМ считается сегодня самой совершенной разработкой, аналогов которой в мире нет.

По плану поставки комплектующих для Ми-28НМ (есть в распоряжении «Известий»), шесть вертолетов будут готовы в нынешнем году, еще 12 встанут в строй в 2021-м. Первые «Ночные суперохотники» поступят в 344-й Центр боевой подготовки и переучивания лётного состава, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Там новинку будут осваивать пилоты, которым предстоит летать на Ми-28 НМ в своих частях. Затем на эту технику начнут перевооружать боевые полки.

Бронирован и опасен

Формально новая машина считается модернизацией Ми-28Н. Но разработчики внесли столько изменений, что получился совершенно новый «Ночной суперохотник», превосходящий предыдущий по всем параметрам. Так, у данной модели более мощные двигатели и система управления. Кроме того, вертолет обеспечивает безопасность экипажа на очень высоком уровне, аналогов которой в мире просто нет. Кабина и жизненно-важные узлы закрыты броней, способной выдержать попадание крупнокалиберных пуль. Система предупреждения об огне ПЗРК может засечь выпущенную ракету, проанализировать ее траекторию и дать рекомендации пилоту: ук

лониться или отстрелить тепловые ловушки. А лазерная станция подавления — увести в сторону управляемые ракеты.

Благодаря системе амортизации в шасси и креслах пилотов экипаж может остаться невредимым даже при падении машины с нескольких десятков метров. А на большой высоте в аварийной ситуации — покинуть кабину и приземлиться с парашютом. Для этого есть система отстрела боковых дверей.

Одно из главных новшеств в Ми-28НМ — надвтулочная радиолокационная станция. Её антенно-приемно-передающая часть расположена над несущим винтом и закрыта специальным обтекателем в виде шара. Это позволяет получать изображение местности, скрываясь в неровностях рельефа и оставаясь незаметным для вражеских радиолокаторов.

Прицельно-навигационный комплекс полностью переработан и дает возможность использовать дальнобойные противотанковые управляемые ракеты «Хризантема-ВМ». Новая аппаратура связи позволяет экипажу управлять беспилотниками. Планируется также оснащение машины новейшими ПТРК «Гермес-А» и боеприпасами с лазерным наведением. Быстродействие бортовой электроники повышено в десятки раз.

Вертолет весь локализован, включая двигатели ВК-2500. Обновлен также бортовой комплекс самообороны, защищающий его от зенитных ракет. Ми-28НМ получил двойное управление, что позволяет эффективно готовить пилотов и избавляет от необходимости закупать для тренировок специализированную учебно-боевую модификацию Ми-28УБ.

С опережением графика

В ближайшие годы «Ночным суперохотникам» предстоит заменить в парке армейской авиации ударные Ми-24, которые отслужили свой срок, полагает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко.

— Ми-28 относится к следующему поколению вертолетов, это более совершенная машина, — рассказал эксперт «Известиям». — А ее модификации рассчитаны на применение в разных условиях. Ми-28НМ прекрасно подходит для выполнения боевых задач, в том числе и в ночное время.

Предстоящее насыщение войск вертолетами, способными работать в темное время суток, напрямую связано с особенностями локальных конфликтов последних лет, добавил Валерий Горбенко. Как правило, днем боевики прячутся, а активные перемещения начинают после захода солнца.

Впервые Ми-28НМ поднялся в воздух в 2016 году. То, что он уже сейчас запущен в серию, означает, что разработчики провели большой объем работ в очень интенсивном темпе, сообщил «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.

— На отработку каждой системы самолета или вертолета отводится определенное количество полетов, и оно немалое, — отметил специалист. — Такая машина очень нужна в войсках, учитывая, какая военно-политическая обстановка складывается сейчас в мире. Поэтому конструкторов серьезно поджимали сроки.

Ранее «Известия» сообщали, что в 2019 году Ми-28НМ задействовали в боевых условиях в Сирии — в горной и пустынной местности. После чего было признано, что вертолет сдал экзамен на профессиональную пригодность и может поступать в войска.

До 2028 года планируется произвести и направить в армию 100 «Ночных суперохотников». Об этом в мае прошлого года президент Владимир Путин заявил на совещании по военному развитию и исполнению гособоронзаказа.

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