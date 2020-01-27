Гражданский брат: ВАИ объединяет базы с ГИБДД

В армии вводят новую систему контроля водителей

Военная автомобильная инспекция (ВАИ) внедряет новую автоматизированную систему контроля за транспортом. Она будет интегрирована с базой данных ГИБДД. Военные инспекторы теперь смогут видеть все штрафы за нарушения ПДД. Это также позволит им в режиме реального времени получать полную информацию о водителе и машине — например, когда техника выехала из части, как часто делала остановки и где находится сейчас. Эксперты отмечают, что новинка особо пригодится на контрольных постах ВАИ в полевых условиях.

Отдых для водителя

Внедрение комплексной автоматизированной транспортной информационной управляющей системы (КАТИУС) военными планируется в 2021 году. Она позволит отслеживать ежедневное перемещение машин в режиме реального времени, что поможет не только контролировать целевое использование техники, но и грамотно организовывать движение колонн.

Информация о штрафах военных водителей как на службе, так и на «гражданке» будет аккумулироваться в КАТИУС — в нее начнут поступать и данные от ГИБДД. Это поможет военным инспекторам отслеживать все нарушения и выписывать штрафы. Кроме того, они смогут даже в условиях учебного полигона посмотреть историю нарушений ПДД конкретного водителя за последние годы и выбрать адекватное наказание для нарушителя. Например, ужесточить его, если водитель лихачит и на «гражданке».

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Вся необходимая научно-исследовательская работа была проведена в 2018 году, заявил ранее начальник Военной автомобильной инспекции полковник Сергей Постников.

КАТИУС также поможет контролировать состояние автотехники, следить за соблюдением режима работы и отдыха водителей. В частности, новинка даст возможность инспекторам ВАИ обоснованно снимать с рейсов военнослужащих, которые больше нормы сидят за баранкой, рассказали «Известиям» в оборонном ведомстве. Система позволит вывести на монитор информацию о том, когда машина выехала из воинской части и как часто делала остановки.

Появление КАТИУС должно повысить безопасность дорожного движения, считает бывший начальник ГАИ и ГИБДД Владимир Федоров.

— Военные водители передвигаются по автодорогам общего пользования, — рассказал «Известиям» эксперт. — Усиление контроля поможет избежать ДТП, совершенных по их вине или из-за отказа техники. Раньше сотруднику ВАИ надо было остановить машину, чтобы проверить права, путевой лист и сопроводительные документы на груз.

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Теперь автоинспекторы смогут, не выходя из патрульного автомобиля, с помощью компьютера через ГЛОНАСС узнать номер машины, а по нему определить, какой груз она везет, ее техническое состояние и кто находится за рулем, отметил Владимир Федоров.

Крупногабаритные армейские автомобили, особенно с прицепами, довольно опасны на дороге, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

— Техника Минобороны требует особого внимания. На ней перевозят не только людей, но и опасные грузы — например, топливо, взрывчатку и боеприпасы, — рассказал эксперт «Известиям». — Новая электронная система должна поддерживать дисциплину на необходимом уровне.

КАТИУС поможет это делать во время маршей вдали от мест, где есть стационарные посты ВАИ. Например, при выдвижении войск на полигоны, где проводятся учения. Уставший водитель, особенно если это молодой солдат, опасен для всех участников дорожного движения.

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Немаловажно и то, что датчики передвижения транспортных средств, подключенные к спутниковой системе, помогут эффективно разыскивать угнанную технику или вовремя обнаруживать автомобили с поддельными или измененными государственными регистрационными номерами. Внедрение электронной системы можно «расценивать как большой шаг вперед», считает Владимир Федоров.

Право имеют

ВАИ как структурное подразделение военной полиции в последние три года получила полномочия, позволяющие полностью контролировать движение всей автомобильной техники Минобороны. Инспекторы имеют практически такие же права, как и их коллеги из ГИБДД в отношении гражданских водителей. Полномочия сотрудников распространяются на водителей, управляющих транспортными средствами Вооруженных сил РФ, Росгвардии, МЧС, инженерных или строительных военизированных структур.

Уже сейчас инспекторы ВАИ обеспечивают безопасность во время движения колонн, сопровождают технику, участвуют в выяснении причин ДТП с участием армейских автомобилей. Они отвечают за безопасность дорожного движения на территориях военных городков, полигонов и других армейских объектов.

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Сотрудники имеют право возбуждать дела об административных правонарушениях — назначать штрафы и составлять протоколы. При этом солдат, проходящих службу по призыву, не штрафуют. Об их проступке сообщают в часть, где командир решает, какое дисциплинарное взыскание к ним применить: от выговора до гауптвахты.

Также мобильные патрули ВАИ могут на месте остановки провести освидетельствование водителей с помощью алкотестера и отстранить нетрезвых от управления автомобилем. Таких нарушителей доставляют в отделение военной полиции. Инспекторы также могут арестовывать транспортные средства и направлять их на штраф-площадки.

В прошлом году сотрудники ВАИ получили мобильные пункты контроля. На них можно не только изучить всю документацию на машину с помощью электронных баз данных, но и провести комплексный техосмотр транспортного средства. В комплектации пункта — специальные приборы для диагностики работы двигателя и различных систем машины, аппаратура для весового контроля и измерения количества СО2 в выхлопе автомобиля. Оснащение такого поста позволяет вовремя обнаружить поломки любого грузового или легкового транспорта, стоящего на вооружении армии и флота.

Алексей Рамм, Богдан Степовой