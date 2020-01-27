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Вестник Мордовии

Создание БМП "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" важнее работ над танком Т-14

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Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Во многих армиях мира сейчас бронетехнике, служащей для доставки пехоты, уделяется больше внимания, чем основных боевым танкам. Что, в принципе, не удивительно, если в танке экипаж - три-четыре человека, то за броней бронетранспортера или БМП находятся, как правило, около десятка бойцов.

Поэтому задача оснащения Российской армии такими машинами как Т-15 "Армата", Б-11 "Курганец-25" или К-17 "Бумеранг" должна быть более приоритетной даже по сравнению с танком Т-14.

Сейчас в Нижнем Тагиле, Кургане и Нижнем Новгороде активно работают над этой перспективной техникой. Можно предположить, что в ближайшие годы она все-таки начнет поступать в войска, где ее давно ждут. Необходимо отметить, что эти машины потребуют от личного состава более высокого уровня подготовки и культуры обслуживания.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

В то же время в ожидании новинок проводятся работы по усилению защиты существующих БТР и БМП. Их результаты можно было увидеть на военно-техническом форуме "Армия-2019", где БМП-3 и БТР-82АТ представили с комплектами дополнительных отражающих бронеэкранов и специальных противокумулятивных решеток. Они повышают стойкость от пуль крупнокалиберных пулеметов, таких как ДШК, и реактивных гранат РПГ-7 и СПГ-9.

Прицельные системы получили тепловизоры, позволяющие эффективно применять штатное вооружение ночью.

Конечно, такую модернизацию следуют воспринимать как временную меру, но это лучше, чем ничего.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Бумеранг
Курганец-25
РПГ-7
Проекты
АРМИ-20XX
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