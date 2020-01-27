Новости недели с комментариями Александра Шарковсвкого

Американские военные делают ставку на палубные истребители четвертого поколения

ВМС США совместно с Boeing модернизируют палубные истребители четвертого поколения F/A-18 до уровня «Блок-3» (Block III). Идет замена авионики и программного обеспечения для бортовой вычислительной техники данного самолета. В частности, в модернизированном варианте, который был испытан еще в конце прошлого года, используется инфракрасный модуль поиска и слежения «Блок-2» (Infrared Search & Track – IRST) Block II. IRST – пассивный датчик дальнего действия, включающий инфракрасные и другие сенсорные технологии для высокоточного наведения. Кроме того, на самолете установят новые компьютеры с улучшенным программным обеспечением, комплекс связи с расширенными возможностями, топливные баки с увеличенным объемом, обновленное оборудование кабины пилота. Предполагается, что F/A-18 будет использоваться еще в течение многих десятилетий. Модернизация данного самолета, по плану будет завершена в 2021 году.

По идее парк палубной авиации США должен обновляться истребителями пятого поколения F-35B. Но данная модель пока не соответствует техническим требованиям ВМС и не может эксплуатироваться в морских условиях. К примеру, те истребители F-35B, которые Королевские ВМС Великобритании закупили для своего авианосца «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) пока тестируются только на суше. Получается, что палубных истребителей пятого поколения в настоящее время нет на вооружении нигде в мире. По сути, США смогли создать в относительно завершенном виде только F-35A, то есть сухопутную версию многофункционального истребителя-невидимки. Палубные его вариант F-35B и вариант для размещения на десантных кораблях F-35C пока нуждаются в серьезной доработке.

Впрочем, Россия в деле создания истребителя пятого поколения находится далеко позади и Америки и Китая. Серийное производство Су-57 как таковое до сих пор не начато. Более того, эксперты указывают, что самолету нужны серьезные конструктивные доработки, связанные с устранением мощного демаскирующего теплового шлейфа от двигателей. К тому же окончательно не решен вопрос вооружения этого истребителя.

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Этот боеприпас способен точно определять и уничтожать бункеры, районы размещения вертолетов, скопления войск и другие цели. Дальность его действия составит как минимум – 500 км. Планируется, что она поступит на вооружение сухопутных войск в 2027 году. К этому времени тактический ракетный комплекс MGM-140 (1980-х годов) с максимальной дальностью поражения 160 км будет отправлен на свалку истории. Новая ракета получит мощную боеголовку и передовую (защищенную от помех и воздействия комплексов РЭБ противника) систему наведения. Запуск этого боеприпаса будет проводиться с уже существующих реактивных систем залпового огня колесного комплекса – M142 HIMARS и с гусеничного комплекса M270 MLRS.

Наблюдается серьезный концептуальный разрыв в развитии реактивной артиллерии России и США. В то время как Америка делает ставку на высокоточное вооружение, позволяющее эффективно уничтожать силы противника при незначительном расходе боеприпасов. Россия упорно продолжает идти по пути создания залповых систем или массированного применения ствольной артиллерии, для ведения огня по площадям или создания огневого вала. Этот метод ведет к огромному расходу боеприпасов при относительно низкой эффективности в поражении сил противника и большой вероятности обстрела собственных войск. Кстати американское военное руководство уже не раз высказывало соображение, что именно за применением высокоточных боеприпасов – будущее. И что в среднесрочной перспективе они могут оказаться эффективнее ядерного оружия.

Америка создает универсальную винтовку

Еще одно новшество было продемонстрировано за океаном. Разработчик стрелкового оружия General Dynamics Ordnance & Tactical Systems, подразделение General Dynamics, поделись в Twitter новым коротким видео, в котором демонстрировалась 6,8-мм автоматическая винтовка нового поколения NGSW-AR (Next Generation Squad Weapon – Automatic Rifle). В рамках проекта NGSW-AR создается универсальное личное оружие пехотинца, которое в перспективе должно заменить ручной пулемет M249 и автоматический карабин M4. Ожидается, что эта новинка будет сочетать в себе огневую мощь и эффективную дальность стрельбы пулемета с точностью и эргономичностью винтовки. Делается упор на облегчение самого оружия и боеприпасов, а также на беззвучность выстрелов. Стоит отметить, что зачастую погоня за универсальностью заводит разработчиков оружия в тупик. Помимо этого есть еще одно соображение. Отказ от маленького калибра был обусловлен появлением в армиях многих стран индивидуальной защитной экипировки пехотинцев. А калибр 7,62 мм американцы посчитали избыточным, поэтому выбрали средний вариант – 6,8 мм. Но средства индивидуальной защиты будут совершенствоваться, посему можно предположить, что средний вариант в один прекрасный момент перестанет пробивать армейские бронежилеты и придется вернуть к калибру 7,62 мм.