Основа ядерной триады США

Боевая эффективность американского атомного подводного флота

Стратегические ядерные силы (СЯС) США были созданы в 1946 году в виде Стратегического авиационного командования (САК) на основе бомбардировочной авиации большой дальности. С 1959 года составной частью САК стали межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования (МБР). С 1960 года с вхождением в СЯС их морского компонента – атомных подводных лодок с баллистическими ракетами подводного пуска (ПЛАРБ) – завершилось формирование существующей и поныне стратегической ядерной триады ВС США. С 1992 года эта триада со стратегическими бомбардировщиками, МБР и ПЛАРБ с баллистическими ракетами (БРПЛ) была сведена под управление Объединенным стратегическим командованием (ОСК) ВС США.

Изначальным пожеланиям Пентагона о приобретении 100 ПЛАРБ сбыться так не было суждено. Дальнейшее предложение о создании 45 ПЛАРБ для обеспечения гарантированного уничтожения 200 советских городов осталось нереализованным. В конечном счете построили 41 ПЛАРБ первого поколения, которые начали патрулирование в 1960–1967 годах и закончили его в 1981–1994 годах. Из 24 планировавшихся ПЛАРБ второго поколения вошли в строй 18 (сейчас осталось 14), которые приступили к патрулированию в 1982–1998 годах и закончат его в 2027–2040 годах. 12 планируемых к постройке ПЛАРБ третьего поколения начнут, как ожидают, патрулирование в 2030–2042 годах и завершат его к 2090 году.

РАКЕТЫ И БОЕГОЛОВКИ

Активный и неактивный ядерный боезапас для ПЛАРБ составлял около 1% ядерных боезарядов (ЯБЗ) СЯС в 1960 году, в 1990 году возрос до 46% и сейчас превышает 50%. Каждая ПЛАРБ обладает стандартным боекомплектом из 20 БРПЛ (при общем числе ракет на ПЛАРБ, в арсеналах, в ремонте на заводе-изготовителе около 400), которые несут 90 зарядов, с размещением на каждой ракете от одного до восьми ЯБЗ, способных поражать стационарные и перемещаемые объекты на дальности от 2300 до 12 000 км (с минимальной ядерной загрузкой ракеты дальность может достигать 16 000 км) при погрешности попадания в цель на средних и больших дистанциях в 90–120 м. При необходимости в течение полугода количество ЯБЗ на каждой боеготовой ПЛАРБ с боекомплектом по 20 ракет может быть увеличено за счет доведения числа ЯБЗ на каждой из большинства ее ракет до восьми (ранее каждая ПЛАРБ типа «Огайо» могла нести на 24 БРПЛ «Трайдент» – до 192 ЯБЗ).

В силу своей скрытности и мобильности ПЛАРБ были и остаются инструментом нанесения превентивных и упреждающих ядерных ударов из любых районов, в том числе из приближенных к территории противника точек с минимальным подлетным временем ракет до объектов поражения. Живучесть ПЛАРБ в море обеспечивает их способностью нанесения ответно-встречных и ответных ядерных ударов и выполнения функций гарантированного ядерного резерва. В годы холодной войны в гарантированном ядерном резерве находилось до 25% ПЛАРБ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

Создание СЯС неотделимо от существования военно-промышленного комплекса (ВПК) США, который в ходе Второй мировой войны стал определяющим в развитии гражданской экономики Соединенных Штатов.

Во время которой ВПК, став «арсеналом демократии», произвел для своей страны и союзников 192 тыс. боевых самолетов, 738 боевых кораблей основных классов, около 100 тыс. танков и САУ. Максимально в год выпускалось 74 тыс. боевых самолетов, 262 боевых корабля, 38,5 тыс. танков и САУ. Окончание войны и исчезновение врага означало для ВПК потерю доходов в результате резкого сокращения военного производства и вынужденной ликвидации части производственных мощностей. Уменьшение числа рабочих мест в оборонной отрасли влияло на расстановку политических сил на выборах. Возмещение утраченных доходов теперь мыслилось за счет повышения качества и цены военной продукции, а не ее количества и дешевизны и путем формирования образа нового долгосрочного и опасного врага. В повышении качества военной продукции важную роль сыграло «иссечение мозга германской нации» за счет вывоза и переманивания в США тысяч немецких ученых и конструкторов, захвата в качестве трофеев более 1 млн изобретений и свыше 340 тыс. патентов. Вливание «свежей крови» в ВПК США позволило вывести на новый уровень разработку авиационной и ракетной техники, управляемого оружия и подводных лодок. К схватке со следующим врагом ВПК США начал готовиться еще в годы Второй мировой. В 1942 году руководитель американского проекта по созданию ядерного оружия генерал Лесли Гроувз четко понимал, что это оружие будет обращено против СССР. В ноябре 1945 года в органе, подчиненном Комитету начальников штабов (КНШ) ВС США, было подготовлено исследование о воздействии ядерного оружия на 20 важнейших городов СССР. Враг был определен, гонка ядерных вооружений стартовала.

С присущим американцам динамизмом и размахом ВМС приступили к копированию достижений немцев по обводам корпусов подводных лодок и их оборудованию для реализации немецких идей об оснащении подводной лодки ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) и о пусковых установках для запуска баллистических ракет (БР) из-под воды. Первая американская подводная лодка с ЯЭУ (ПЛА) начала движение на ядерной тяге в 1955 году, первая американская ПЛАРБ осуществила подводный пуск БРПЛ в 1960 году.

ТЕХНОЛОГИИ

Работа по созданию жидкостной БРСД «Юпитер» наземного и морского базирования стартовала в 1955 году. В следующем году ВМС вышли из этой программы, чтобы создать твердотопливную БРПЛ средней дальности «Поларис». Практически сразу же отказались от ее размещения на торговых судах, а позже и на надводных боевых кораблях, сосредоточившись на оснащении подводной лодки пусковой установкой для запуска ракеты из-под воды. Проект создания ПЛАРБ стал революционным. Общим для ПЛАРБ первого поколения стали следующие новаторства: 1) оснащение ракетного корабля ядерным реактором, который позволил довести мощность ГЭУ до 15 тыс. л.с., обеспечившей надводную/подводную скорость в 15–18/25 узлов; 2) использование для запуска вертикальных пусковых установок (ПУ) по 8 в двух рядах; 3) размещение на каждой ПЛАРБ по 16 БРПЛ; 4) применение способа «холодного пуска» БРПЛ; 5) использование для морских ракет твердого топлива; 6) применение инерциальной системы навигации; 7) комплектование для каждой ПЛАРБ двух сменных экипажей.

Главным оружием ПЛАРБ является баллистическая ракета. Ее разработка началась в 1956 году, летно-конструкторские испытания – с 1958 года, ракета принята на вооружение в 1960 году. БРПЛ «Поларис» А1 (масса около 13 т, дальность 2200 км, КВО 1800 м, один ЯБЗ в 600 кт, произведено 163 ракеты) состояла на вооружении первых пяти ПЛАРБ в 1960–1965 годах. В сравнении со своим соперником – жидкостной БРСД наземного базирования «Юпитер» (масса 50 т, дальность 2400 км, КВО 1800 м, один ЯБЗ в 1,4 мегатонны, произведено 98 ракет, из них 30 размещались в Италии и 15 в Турции), которая создавалась под руководством Вернера фон Брауна, конструктора германских ракет Фау-2 и А-10, и находилась на вооружении в 1959–1963 годах, БРПЛ «Поларис» А1 проигрывала по основным показателям, но превосходила по безопасности при эксплуатации. Примечательно, что в 1962 году ПЛАРБ «Этен Аллен» временно перешла с Атлантического океана на Тихий, чтобы осуществить пуск ракеты А1 в боевом оснащении с подрывом штатного ЯБЗ.

Выступает глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард. Фото с сайта www.stratcom.mil

БРПЛ «Поларис» А2 (масса около 15 т, дальность 2800 км, КВО 1200 м, один ЯБЗ в 800 кт, произведено 346 ракет), находившаяся на вооружении 13 ПЛАРБ в 1962–1974 годах, была эволюционным шагом вперед.

Крупным достижением оказалось создание многозарядной с боевыми блоками рассеивающего типа ракеты «Поларис» А3 (масса около 16 т, дальность 4600 км, КВО 900 м, три ЯБЗ по 200 кт, произведено 644 ракеты), которая нашла себе пристанище на 38 ПЛАРБ в 1964–1981 годах и увеличила глубину поражения объектов на территории СССР в Европе и Азии.

Очередным рывком стало создание многозарядной БРПЛ «Посейдон» С3 с боевыми блоками индивидуального наведения последовательного разведения (масса около 29 т, дальность 4600 км, с с возможным отклонением от цели (ВОЦ) до 450 м, 10 ЯБЗ по 40 кт, произведено 640 ракет), находившейся на вооружении 31 ПЛАРБ в 1971–1991 годах. При уменьшенном числе ЯБЗ на ракете дальность увеличивалась до 5600 км. По количеству ЯБЗ на ракетах флот с поступлением БРПЛ С3 перестал быть пасынком СЯС в отношении общего ядерного боезапаса. Недостатком С3 являлась систематическая ошибка по точности. В 1971 году ПЛАРБ «Натаниэль Грин» произвела надводный пуск ракеты С3, продемонстрировав возможность пуска таких ракет при нахождении в надводном положении в базах, портах и шхерах. Ранее была показана способность надводного пуска ракет А2 и А3.

ТРАЙДЕНТ

Первой по-настоящему межконтинентальной БРПЛ стала ракета «Трайдент-1» С4 (масса около 33 т, дальность 7400 км, ВОЦ 450 м, до 8 ЯБЗ в боевых блоках индивидуального наведения с мощностью каждого ЯБЗ 100 кт, произведено 595 ракет, из них 570 боевых), находившаяся на 12 ПЛАРБ первого поколения с 16 ПУ на каждой в 1979–1994 годах и на 8 ПЛАРБ второго поколения с 24 ПУ на каждой в 1982–2005 годах. При меньшей, чем 8 ЯБЗ, загрузке дальность увеличивалась до 11 200 км.

С БРПЛ «Трайдент-2» начали патрулирование 10 ПЛАРБ в 1990–1998 годах и еще 4 после перевооружения в 2002–2009 годах. Масса ракеты около 59 т, дальность 12 тыс. км (минимальная 2300 км, оценочная максимальная при уменьшенном числе доставляемых ЯБЗ 16 000 км), КВО 90–120 м, произведена 591 ракета для ВМС США и Великобритании (176 израсходованы на успешные учебно-боевые пуски). В 2012–2027 годах финансируется модернизация с продлением срока службы примерно 360 ракет «Трайдент-2» D5, что позволило бы иметь их на вооружении не по 2042 год, а до конца 40-х годов. В ходе модернизации увеличивается дальность полета с полной нагрузкой. Первые модернизированные ракеты D5LE поступили на флот в 2017 году. Каждая исправная ракета «Трайдент-2» находится на борту ПЛАРБ 10 лет, затем она выгружается и подвергается разборке, инспекции, ремонту, сборке, испытаниям и очередной сертификации на 10 лет. Считается, что эта ракета может нести 8 ЯБЗ, а максимальный боекомплект на каждой ПЛАРБ при использовании 24 пусковых установок мог составлять 192 ЯБЗ двух типов. Ядерный боевой заряд W76 имел оценочную мощность 100 кт, а ЯБЗ W88 – оценочную мощность 475 кт. Проведенная в 2007–2019 годах модернизация более полутора тысяч ЯБЗ W76 с превращением их в W76-1 вроде бы уменьшила его мощность до 90 кт, но придала модернизированному боевому блоку Mk 4A/W76-1 способность поражать сильно защищенные объекты. Американцы отказались от создания ранее намеченного большого количества ЯБЗ W88, ограничившись производством всего лишь 400 таких боеголовок. Мечта Пентагона об оснащении ПЛАРБ «Теннесси» и «Пенсильвания» только ЯБЗ W88 не осуществилась. Зато, как кажется, с 2019 года воплощаются в жизнь задумки 90-х годов о создании небольшого количества ЯБЗ W76-2 малой мощности (5–10 кт) для БРПЛ «Трайдент-2». Можно полагать, что теперь при боекомплекте каждой ПЛАРБ в 20 БРПЛ с 90 ЯБЗ трех калибров мощности, на ракете размещено от 1 до 8 ЯБЗ в стандартной для всех ПЛАРБ конфигурации.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

Пять ПЛАРБ типа «Джордж Вашингтон» патрулировали с 1960–1961 годов по 1982 год, имея ракеты А1 в 1960–1965 годах и ракеты А3 в 1966–1982 годах. Экипаж 139 человек, надводное/подводное водоизмещение 6000/6700 т), глубина погружения 250 м. Пять ПЛАРБ типа «Этен Аллен» патрулировали с 1962–1963 годов по 1981 год (с ракетами А2 в 1962–1974 годах и с ракетами А3 в 1974–1981 годах). Они имели экипаж в 145 человек, водоизмещение 6900/7900 т, глубину погружения 400 м. Девять ПЛАРБ типа «Лафайет» были вооружены ракетами А2 в 1964–1973 годах, А3 в 1964–1975 годах и С3 в 1975–1991 годах.

Десять ПЛАРБ типа «Мэдисон» патрулировали в период с 1964–1965 годов по 1994 год, обладая ракетами А3 в 1964–1970 годы, ракетами С3 в 1971–1991 годах и ракетами С4 в 1980–1994 годах. Двенадцать ПЛАРБ типа «Франклин» патрулировали с ракетами А3 в 1966–1972 годах, с С3 в 1972–1991 годах и с С4 в 1979–1994 годах. Все 31 ПЛАРБ последних трех типов имели экипаж в 140–146 человек, водоизмещение около 7300/8250 т, глубину погружения 400 м. Некоторые ПЛАРБ за время эксплуатации проходили до 700 тыс. миль, совершали до 700 погружений. Средний срок службы подводной лодки первого поколения, считая от начала первого патрулирования и кончая прекращением ее функционирования как ПЛАРБ (при общем разносе от 17,5 до 29 лет), составлял 18,5–20 лет для первых 10 ПЛАРБ и около 25–26 лет для остальных. За время эксплуатации ПЛАРБ проходила два-три капитальных ремонта. Замена активной зоны реактора осуществлялась через пять и более лет эксплуатации.

Второе поколение ПЛАРБ типа «Огайо» должны были представлять 24 корпуса, построено 18, осталось 14 ПЛАРБ. Все 18 ПЛАРБ приступили к патрулированию в 1982–1998 годах (первые 8 с ракетами «Трайдент-1» в 1982–1987 годах на Тихом океане, остальные 10 с ракетами «Трайдент-2» в 1990–1998 годах на Атлантике). Первая четверка в начале века была переоборудована в носители крылатых ракет большой дальности «Томагавк» (ПЛАРК), вторая четверка получила ракеты «Трайдент-2». ПЛАРБ типа «Огайо» имеет 24 ПУ БРПЛ (сейчас используются 20), экипаж в 155 человек, надводное/подводное водоизмещение 16 600/18 750 т, надводную/подводную скорость хода 18/26 узлов, глубину погружения 450 м, ГЭУ мощностью 60 тыс. л.с. Срок эксплуатации 14 ПЛАРБ в 1999 году продлен с 30 до 44 лет, все они подлежат выводу из состава флота в 2027–2040 годах. Для каждой ПЛАРБ предусматривался после 7 лет эксплуатации полугодовой промежуточный средний ремонт (MI), после 14 лет – годичный продленный средний ремонт (ERP), после 21 года эксплуатации капитальный ремонт с заменой активной зоны реактора (ERO), после 32 лет – годичный продленный средний ремонт с модернизацией. По ряду причин графики ремонтов после похода, средних и капитальных ремонтов нередко нарушаются. Подготовка к капитальному ремонту, его проведение, восстановление боеготовности самой ПЛАРБ и ее экипажа приводили к отрыву подводной лодки от участия в патрулировании на три-четыре года и больше.

Третье поколение ПЛАРБ будет представлено 12 ПЛАРБ типа «Колумбия», которые начнут патрулирование в соответствии с действующим планом в 2030–2042 годах. Водоизмещение новых ПЛАРБ будет больше, чем у существующих (20 815 т), ядерный реактор рассчитан на все 45 лет службы ПЛАРБ без замены активной зоны, количество пусковых установок для БРПЛ уменьшено до 16. Предполагалось оснащение ПЛАРБ нового типа водометным движителем, электрической системой движения, Х-образными кормовыми рулями, новым видом поглощающего покрытия корпуса, новой радиорубкой. Выражалась надежда, что на патрулировании будет одновременно находиться не пять новых ПЛАРБ, как это считалось ранее, а большее число таких подводных лодок.

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ

Как известно, боевое дежурство – это высшая форма поддержания в мирное время и в ходе войны высокой боевой готовности выделенных сил и средств к выполнению поставленных боевых задач. Выделенные силы и средства – это боеготовые ПЛАРБ, находящиеся в море на патрулировании. Они несут либо «полное» боевое дежурство (full alert, hard alert), либо «модифицированное». При несении полного боевого дежурства (в таком состоянии подводная лодка в конце 90-х годов находилась примерно 40% всего времени своего патрулирования) ПЛАРБ первого поколения с ракетами «Поларис» находилась в 13-минутной готовности к пуску ракет с момента получения приказа, а ПЛАРБ второго поколения с ракетами «Трайдент» завершила бы пуск за 6 минут всех 24 ракет через 30 минут со времени получения приказа. При несении модифицированного дежурства пуск ракет состоялся бы через несколько часов. Малый цикл использования подлодки включает время на одно патрулирование в море и время нахождения в базе для смены экипажа и восстановления боеготовности после этого патрулирования (измеряется в сутках). У ПЛАРБ первого поколения он мог быть 65:25, у ПЛАРБ второго поколения 77:35, но такие цифры никогда не были догмой и менялись в зависимости от требований обстановки. Традиционными районами патрулирования являлась северная часть Атлантического и Тихого океанов на дальности применения оружия. В 1960–1994 годах ПЛАРБ первого поколения выполнили 2824 патрулирования (1245 с ракетами А1, А2 и А3,1182 с ракетами С3 и 397 с ракетами С4). ПЛАРБ второго поколения в 1982–2014 годах совершили 1176 патрулирований с ракетами С4 и D5. При наличии в 1967–1979 годах 41 ПЛАРБ ежегодно в среднем совершалось 115 патрулирований, на патрулировании находилось одновременно в среднем 20,5 ПЛАРБ (50% от 41). Если в 1998 году при 18 ПЛАРБ было совершено около 60 патрулирований с одновременным нахождением в море в среднем около 11 ПЛАРБ, то в 2008 году при 14 ПЛАРБ выполнено 31 патрулирование с одновременным нахождением на патрулировании в среднем шести ПЛАРБ. За период 2009–2014 годы совершалось в среднем по 31,5 патрулирования в год. На каждую ПЛАРБ первого поколения за всю службу приходилось в среднем 69 патрулирований (максимальное число патрулирований у одной из них достигло 87). ПЛАРБ второго поколения приступали к капитальному ремонту обычно после более 60 патрулирований, а после его прохождения и до второго расширенного среднего ремонта достигали более высоких усредненных и рекордных показателей по числу патрулирований, чем ПЛАРБ предыдущего поколения.

ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА СИЛ

Какие задачи имели ПЛАРБ первого поколения? В старое «доброе» время ПЛАРБ были призваны уничтожать и разрушать военно-промышленные объекты, административно-политические центры, командные пункты, пункты управления, крупные узлы связи, пусковые установки БРСД, элементы ПРО, военно-морские базы, арсеналы ракетного оружия, аэродромы ВВС и ВМС, крупные порты, судостроительные центры. ПЛАРБ предназначались для участия в превентивных, упреждающих, ответно-встречных и ответных ударах. Вспомним, как в начале 60-х годов американские ПЛАРБ прижимались к берегам Норвегии и приняли эстафету от ликвидированных в Турции БРСД «Юпитер», чтобы обладать подлетным временем своих БРПЛ до назначенных объектов в 12–15 минут. О задачах ПЛАРБ второго поколения в конце прошлого века говорили завуалированно: «сдерживание устрашением и/или возмездие», затем «стратегическое сдерживание устрашением». Сейчас СЯС США должны «сдержать устрашением стратегическое нападение и применить силы, как будет приказано, для гарантирования безопасности нации и наших союзников».

Структура морского компонента ОСК проста. Из 14 ПЛАРБ 8 находятся на Тихом и 6 на Атлантическом океанах. На Тихом океане они сведены в 9-ю группу подводных лодок (ПЛ), базирующуюся в Китсап/Бангор, штат Вашингтон, в составе 17-й и 19-й эскадр ПЛ. На Атлантике – это 10-я группа ПЛ, базирующаяся в Кингс-Бей, штат Джорджия, в составе 16-й и 20-й эскадр ПЛ. Находящиеся на длительном заводском ремонте ПЛАРБ, а также все 4 действующих и ремонтируемых ПЛАРК числятся за 16-й и 19-й эскадрами ПЛ. Командиры 9-й и 10-й групп ПЛ подчинены соответственно командующим подводными силами (ПС) на Тихом и Атлантическом океанах (командующий ПС на Атлантике является одновременно командующим всеми ПС США и объединенными ПС НАТО). Находящиеся на боевом дежурстве в море ПЛАРБ составляют по оперативной организации 134-е оперативное соединение (ОС) на Тихом океане и 144-е ОС на Атлантике, возглавляемые соответствующим командующим ПС. Задачи для ПЛАРБ на применение ядерного оружия разрабатывает ОСК во взаимодействии с командующими ПС по времени и районам задействования ПЛАРБ на боевое дежурство, по распределению районов патрулирования в обычное время и при чрезвычайной обстановке, обеспечивающих своевременную доставку ЯБЗ к назначенным объектам поражения (задачи по видам и вариантам запланированных ударов вводились в компьютер командира БЧ оружия ПЛАРБ). Командующие ПС отдают приказы на патрулирование каждой ПЛАРБ, назначают районы патрулирования и последовательность их прохождения, регулируют их, распределяют водное пространство, предотвращают взаимные помехи, обеспечивают безопасность патрулирования ПЛАРБ, осуществляя повседневное управление ими.

Пуск ракеты «Трайдент-2». Фото с сайта www.navy.mil

В ВМС США не принято говорить, сколько ПЛАРБ несут полное боевое дежурство. В ОСК в 1998 году ограничились информацией о наличии на борту таких ПЛАРБ 480 ЯБЗ. Что касается общего ядерного боезапаса, числящегося за «развернутыми» ПЛАРБ по Договору СНВ-3, то он по состоянию на 1 марта 2019 года был представлен 918 ЯБЗ.

Посмотрим, что собой представляет система готовностей Комитета начальников штабов ВС США и как она затрагивает ПЛАРБ. Эта система выкристаллизировалась в 60-е годы и состояла из 7 видов боевой готовности (БГ) для ВС США, подразделенных на две подсистемы. Первую подсистему составляли 5 видов боевой готовности (DEFCON – defense readiness conditions), из которых БГ 5 являлась низшей, а БГ 1 высшей. Вторую подсистему представляли 2 вида чрезвычайного положения: чрезвычайное положение в связи с угрозой или осуществлением воздушно-космического нападения на США (air defense emergency) и чрезвычайное военное положение (defense emergency) в связи с началом США военных действий. Боевые готовности 2 и 1 вводились бы в связи с возникновением чрезвычайной обстановки и соответственно при введении чрезвычайного положения при угрозе воздушно-космического нападения (сигналом air defense warning – yellow) или при его осуществлении (сигналом air defense warning – red). В число мероприятий для ПЛАРБ, проводившихся по БГ 3, входило повышение их готовности в базах для выхода в море, а по БГ 2 – выход из баз всех ПЛАРБ (кроме находившихся на длительном ремонте) в море (боеготовых) или в порты рассредоточения (небоеготовых) в срок до двух суток. Гибкость системы готовностей позволяла осуществлять эти мероприятия на одну ступень раньше, то есть вывести ПЛАРБ в море при действии БГ 3. Планомерное наращивание дежурных сил всех компонентов СЯС (включая ПЛАРБ) до максимального уровня предусматривалось с объявлением КНШ «часа А» (alert hour). На максимальное наращивание дежурных сил в 1961 году отводилось 28 часов, далее это время то значительно увеличивалось, то уменьшалось, а в 1994 году составляло несколько суток (с учетом возвращения бомбардировщиков в США с заморских баз – неделя). Применение ядерного оружия СЯС по приказу президента для выполнения плана SIOP (план поражения стратегических объектов в СССР/РФ и КНР) предусматривалось начать после введения КНШ «часа Е» (execution hour). В Ударных ядерных силах НАТО ему соответствовал «час Р» (R hour) на выполнение плана SSP. Часом E/R называлось опорное время (ERT – execution reference time), относительно которого начинался бы пуск МБР, БРСД, КРНБ и БРПЛ и осуществлялась бы доставка к объектам ядерных авиационных средств поражения СЯС США и УЯС НАТО. Все распоряжения на подготовку к применению и на начало применения ядерного оружия передавались бы в виде «телеграмм на чрезвычайные действия» (EAM – emergency action message). В конце 60-х годов телеграммы ЕАМ предварялись бы опознавательной отметкой «красная точка» (red dot), если они содержали бы приказ на применение ядерного оружия, или отметкой «голубая точка» (blue dot), если в них шла речь о введении боевых готовностей или повышении готовности. В дальнейшем на смену цветовой гамме обозначения таких телеграмм ЕАМ пришли другие отметки. В целом все эти приказы на подготовку к применению и на применение ядерного оружия именовались «чрезвычайным приказом на войну» (EWO – emergency war order). Для полноты картины нужно отметить, что в САК существовал и свой порядок повышения готовности сил и средств (postures).

УПРАВЛЕНИЕ

В США приказ на применение ядерного оружия отдает только президент. Считается, что ядерное оружие может быть применено после объявления Конгрессом войны противнику. При наличии времени на принятие решения на применение ядерного оружия Соединенными Штатами круг гражданских и военных советников президента достаточно широк. В условиях ядерного воздушно-космического нападения на США президент для принятия решения и отдания приказа на ответно-встречный ядерный удар будет располагать примерно 15 минутами. За это время он в соответствии с процедурой «чрезвычайной конференции» с участием министра обороны, госсекретаря, председателя КНШ, командующего ОСК должен заслушать доклады и предложения, избрать план применения ядерного оружия и отдать приказ на его выполнение дежурной группе Национального военного командного центра (НВКЦ) КНШ, соблюдая установленный порядок подтверждения своей личности. Существующая система сдержек и противовесов в отношении применения ядерного оружия существует вверху и внизу. Приказ президента на применение ядерного оружия считался бы незаконным, если бы решение на его использование было бы принято с нарушением действующих на этот случай процедур с участием конкретного круга лиц. Командир патрулировавшей ПЛАРБ, получив неожиданный приказ на применение ядерного оружия (без предварительных оповещений о возрастании напряженности военно-политической обстановки и без переданных ранее приказов на повышение боевой и оперативной готовности), был бы обязан направить запрос в НВКЦ КНШ с просьбой подтвердить данный приказ и произвести пуск ракет только после получения подтверждения.

А теперь прервемся на время, чтобы вспомнить о создании системы оперативного управления и связи СЯС, конечной целью которой является, в частности, доведение до ПЛАРБ приказов на первоначальное и последующее применение ядерного оружия. В США у военных связистов есть присказка: «Президент производит в генералы, но делаем их генералами мы!» За проведенной в 1958 году реорганизацией КНШ с предоставлением дополнительных полномочий председателю КНШ и расширением Объединенного штаба (ОШ) КНШ последовало в 1960–1961 годах создание плана SIOP для СЯС, формирование в Оперативном управлении ОШ КНШ Национального военного командного центра (NMCC) с дежурными группами, руководители которых в нерабочее время представляли председателя КНШ, и с секцией по чрезвычайным действиям (EAS), ответственной за формирование телеграмм ЕАМ с приказом на применение ядерного оружия. Для руководства ВС и для СЯС США была создана глобальная система связи. Введение непрерывного боевого дежурства бомбардировщиков САК на аэродромах (1957 год), МБР на базах и ПЛАРБ в море (1960 год), бомбардировщиков и ВКП САК в воздухе (1961 год) было бы невозможно без создания основной системы тревог (PAS) для САК и системы узлов связи для передачи «чрезвычайного приказа на войну» в ДВ/СДВ диапазоне на находящиеся в подводном положении ПЛАРБ. Живучесть системы оперативного управления и связи ВС и СЯС была бы низкой без создания в 60-е годы воздушного командного пункта (ВКП) и плавучего командного центра КНШ, ВКП командующего ВС США в Европе, ВКП, воздушных пунктов управления пуском (ВПУП) МБР, самолетов-ретрансляторов САК, самолетов-ретрансляторов (СР) для ПЛАРБ. После окончания холодной войны и развала СССР глобальная система ВКП с использованием самолетов ЕС-135 перестала существовать. ВКП САК в 1990 году, а СР ЕС-130Q системы «Такамо» для ПЛАРБ в 1991 году прекратили несение непрерывного дежурства в воздухе. В настоящее время кратковременное периодическое дежурство в воздухе осуществляют самолеты Е-4В ВКП КНШ (всего их четыре) и действующие в качестве ВКП ОСК, ВПУП МБР и СР «Такамо» самолеты Е-6В. Все 16 самолетов Е-6В входят в состав двух эскадрилий 1-го авиакрыла стратегической связи ВМС (авиабаза Тинкер, штат Оклахома), дежурные и боеготовые самолеты составляют 124 ОС ОСК. Рассматривается вопрос о создании самолетов одного типа на замену Е-4В и Е-6В.

Вернемся к цепи событий, связанных с применением ядерного оружия. Приказ президента на применение ядерного оружия обычно составлялся бы в НВКЦ по установленным форматам в виде телеграммы ЕАМ с высшим грифом срочности «Y» и передавался бы ядерным силам. Очевидно, что такой же возможностью располагают основной (стационарный) командный центр командующего ОСК и запасные (мобильные) органы управления, например, ВКП ОСК, имея закрытые удостоверения подлинности и коды для снятия блокировки с необходимого количества ЯБЗ и обладая средствами связи для передачи приказа стратегическим ядерным силам. В период действия плана SIOP/OPLAN 8044 этот приказ при передаче по открытым каналам связи выглядел бы как набор из нескольких десятков знаков. После его раскодирования на ПЛАРБ он приобретал следующее содержание. В заголовочной части была заключена информация о том, от кого исходит приказ и кому он предназначен для исполнения, и о виде распоряжения. Текст приказа состоял из четырех частей. Первая часть содержала обозначение избранного президентом плана применения ядерного оружия (по заданным комплексам объектов определенной страны). Во второй части сообщалось опорное время для исполнения скоординированного удара (относительно него запланировано время пуска ракет). В третьей части находилось закрытое удостоверение подлинности (им подтверждалось, что приказ исходит от президента). Четвертая часть содержала код для снятия блокировки ЯБЗ (на ПЛАРБ из значений этого кода извлекали комбинацию знаков для открытия замков охраняемого сейфа командира ПЛАРБ и выемки из сейфа ключа от контрольно-индикаторного пульта командира ПЛАРБ, без использования которого пуск БРПЛ невозможен).

На патрулирующую ПЛАРБ такая телеграмма поступила бы от берегового узла связи и самолета-ретранслятора в ДВ/СДВ диапазоне на кабельную, буйковую или бортовую антенну. Раскодирование одновременно ведут четыре офицера: одна пара из трех ранее назначенных пар и отдельно от нее вторая пара в составе командира и старпома. После раскодирования все четверо убеждаются в достоверности приказа и в его едином понимании, командир приказывает перевести ПЛАРБ в готовность 1SQ для проведения пуска БРПЛ. Раскодировавшие телеграмму два офицера вскрывают охраняемый сейф, изымают из него ключ от контрольно-индикаторного пульта (КИП) и вручают командиру. По завершении комплекса подготовки корабля к боевому применению командир, вставив ключ в КИП и повернув его, разрешает пуск ракет в назначенное время, командир БЧ оружия осуществляет последовательный пуск ракет с интервалом в 15–20 секунд…

АКТУАЛЬНОЕ

Итак, у США 14 ПЛАРБ, около 400 БРПЛ и для них свыше 1900 ЯБЗ общей мощностью до 340 мегатонн. Требование ВМС – иметь «минимум 10 действующих ПЛАРБ» (очевидно, что максимумом станут 11 действующих ПЛАРБ, поскольку цифра в 12 таких ПЛАРБ явно нереальна). При использовании цикла 77 суток в море и 35 суток в базе патрулировать одновременно могли бы при 10 действующих ПЛАРБ максимум 7, а при 11 – 8 ПЛАРБ, способных в повседневных условиях нести 140–160 БРПЛ с 630–720 ЯБЗ, быстро выполнять одиночные, групповые и массированные пуски ракет с использованием любых вариантов ядерного удара и обеспечивать необходимый состав гарантированного ядерного резерва. Однако проза жизни из-за старения ПЛАРБ, возрастания объема и длительности всех видов ремонта, проблем с кадрами при судоремонте приводит к тому, что в отдельные годы общее время нахождения ПЛАРБ на патрулировании снижается до 2200 суток в год, что равнозначно нахождению на патрулировании одновременно в среднем 6 ПЛАРБ. А пока самый молчаливый и скрытный компонент стратегической ядерной триады США готовится отметить в 2020 году 60 лет непрерывного боевого дежурства в море своих неуязвимых ПЛАРБ.

Маркелл Бойцов

Маркелл Федорович Бойцов – майор в отставке.