Актуальные уроки Первой мировой войны для современной России

В монографии представлено описание состояния стран – членов Антанты и Тройственного союза

Социум. Государственная стратегия. Война. Политико-стратегические уроки Первой мировой войны. – М., ИПБ СНГ, 2019. – 192 с.

В канун празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне закономерно осмысление произошедшего с нашей страной с точки зрения взаимодействия сфер войны и политики. При этом пытливые исследователи правомерно рассматривают войны ХХ века в их взаимосвязи, пытаясь целостно и объективно трактовать мировой политический процесс с начала ХХ века до наших дней. Именно таким трудом является недавно вышедшая монография Социум. Государственная стратегия. Война. Политико-стратегические уроки Первой мировой войны.

Монография стала результатом работы коллектива авторов. В первую очередь следует назвать идейного вдохновителя книги генерал-майора, профессора Даниленко. К сожалению, Игната Семеновича не стало, когда рукопись уже была в стадии завершения.

Исследование потребовало внимательного изучения ряда источников на иностранных языках, введения их в научный оборот. По этой причине в числе авторов оказались сотрудники Московского государственного лингвистического университета Василий Белозеров, Антон Емельянов, Арсен Касюк, представитель философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Соловьев.

Книга представляет собой одну из первых попыток комплексного рассмотрения фактора вовлечения социумов в глобальное вооруженное противостояние. Немногие обращают внимание на тот факт, что особенностью Первой мировой войны стало вовлечение в противостояние социумов воюющих сторон в полном объеме. И это произошло впервые в истории. По этой причине развернулась ожесточенная борьба за массовое сознание населения стран-соперников.

В монографии не только представлено описание состояния социумов стран – членов Антанты и Тройственного союза, но и предпринят научный обзор эволюции взглядов на будущую войну в тех странах, которые вскоре столкнулись уже во Второй мировой войне. О широте рассматриваемых аспектов говорит название разделов работы. Здесь и анализ человеческого измерения, и рассмотрение вопросов информационного противоборства в качестве способа завоевания социума, и исследование трансформации взглядов на войну и способы ее ведения после Первой мировой.

Небезынтересен теоретический посыл авторов, утверждающий закономерность связи войны с политикой. Подтверждением чего, безусловно, должно считать учение Клаузевица о войне. Характерны в связи с этим и приводимые в книге воззрения выдающегося отечественного мыслителя А. Снесарева, который силу теории Клаузевица видел в том, что история рассматривается как «единственный путь, ведущий к цели». Ранее предшественник Снесарева генерал А. Агапеев (автор книги «Войны наверняка») видел силу военной стратегии в ее «соответствии природе вещей – правде истории». Другой русский военный классик генерал Е. Мартынов видел целью стратегии не военные победы, а гармонизацию развития всех социальных сфер. Генерал Н. Михневич (автор «Основ русского военного искусства») указывал, что «социология (комплекс общественных наук) выводит законы борьбы и побед». В. Новицкий в «Высшей стратегии» видит в геополитике синтез всех жизненно важных интересов государства и общества. Все эти авторы правы в постановке вопроса, однако им не удалось найти «стратегический центр тяжести» (Клаузевиц) геополитики как науки и тем более как искусства. Между тем это удается А. Снесареву.

Авторы монографии приходят к обоснованному выводу о том, что уроки Первой мировой войны с точки зрения социума привели к «снижению социальных качеств людей в личностном, групповом и общественном планах и ухудшили качество человеческих отношений». Не произошло и осуждения войны как вселенского злодеяния элитами государств, что не исключило возникновение новых войн.

Несомненным достоинством монографии можно считать, на наш взгляд, обращение авторов к крайне злободневной для современного политического положения теме информационного противоборства как способа завоевания социума. Мало кто знает, что институционализация противоборства, создание специальных органов для его ведения состоялись именно в Первую мировую войну. В посвященном этой проблеме разделе работы подробнейшим образом исследуются формы и методы пропагандистской и контрпропагандистской деятельности воюющих сторон. В частности, раскрываются механизмы функционирования специальных структур: Русского общества, Русско-шотландского и Англо-русского обществ (а также созданных впоследствии Общества сближения с Англией, Общества английского флага, Бюро британской пропаганды). Эти структуры в качестве зарубежных НКО занимались внедрением технологий «мягкой силы» для прикрытия разведывательных, подрывных и диверсионных действий в России.

Заслуживает внимания вывод авторов о том, что именно Первая мировая стала первой медиавойной, характеризующейся полномасштабным информационным сопровождением военных действий как для собственного населения, так и для войск и населения противника.

Отдельной темой представлены уроки Первой мировой войны для СССР с точки зрения подготовки страны к началу Второй мировой. Здесь мы вполне солидарны с авторами в том, что «СССР оказался в сложном положении, но решил быть не разыгрываемым, а самостоятельным субъектом игры, в отличие от Российской империи в период подготовки и развязывания Первой мировой».

Проведенный в монографии политико-стратегический анализ сценария втягивания нашей страны в военные конфликты закономерно подводит авторов к необходимости разработки государственной стратегии, в содержании которой четко было бы представлено «консолидированное представление о том, к чему страна движется, что она должна собой представлять, например, через 20–50 лет». Несмотря на наличие документа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанного Владимиром Путиным 7 мая 2018 года, авторы монографии обоснованно констатируют, что воплощение в жизнь его установок сталкивается с ожесточенным сопротивлением со стороны глобальных игроков, для которых «само существование России как самостоятельного субъекта не предусматривается, считается либо недоразумением, либо случайностью».

Высоко оценивая представленный труд как новое слово в вопросах исследования современных процессов войны и политики, следует отдать должное компетентности и настойчивости исследователей в продвижении своей оригинальной точки зрения. Что касается дискуссионных вопросов, то их обсуждение в научном сообществе позволило бы, на наш взгляд, выделить в отдельное направление изучение аспектов войны и политики как актуальных на сегодняшний день вопросов.

Александр Колесников

Александр Антонович Колесников – директор Центра евразийских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, советник дипломатической службы первого класса.